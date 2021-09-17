Цены на проезд в маршрутках подняли: перевозчики решили заработать в ожидании локдауна

В Украине перевозчики пересмотрели тарифы на длинные маршруты (пригородные) накануне ожидаемого локдауна. В среднем цены выросли до 20%.
Как рассказал исполнительный директор Ассоциации «Автоперевозчики Киевщины» Алексей Павленко в комментарии Обозревателю, на некоторых маршрутах цена увеличилась на 3 грн в сентябре. К примеру, проезд из Крюковщины (пригород столицы) в Киев выросла с 15 до 18 грн.
Решение о подорожании проезда приняли еще летом и сейчас оно начинает набирать обороты.
«По большому счету, ничего страшного не произошло. — говорит Павленко. — Подорожание было веерное. В одном районе на 3 грн, в одном на 1 грн, где-то на 20% от стоимости. Это не был монопольный сговор. Мы входим в зиму с новыми тарифами и соответственно с новой стоимостью проезда».
Как рассказывает Павленко, обычно стоимость проезда пересматривают раз в году, под конец года, но в 2021-м у решили сделать это раньше, ведь ожидают локдауна.
«Мы решили пересмотреть тариф, чтобы выйти в осень, „переобуть“ резину, подготовить машины и закупить топливо», — объясняет эксперт
В то же время Павленко успокаивает: дополнительного подорожания до конца года не ожидают. Если не будет непредвиденных обстоятельств, к примеру, резкой девальвации гривны, следующий раз пересматривать стоимость проезда в пригород Киева собираются аж в октябре 2022-го.
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