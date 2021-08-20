0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 67 0

Проезд в маршрутках подорожает: где украинцы будут платить больше

Проезд в маршрутках подорожает: где украинцы будут платить больше

Украинцам стоит готовиться к подорожанию стоимости проезда в маршрутках. Так, цены на проезд увеличатся сразу в нескольких городах Украины.

Об этом сообщает «Телеграф».

В Одессе с 15 сентября проезд в маршрутных автобусах, которые курсируют по городу, подорожает до 10, а в некоторых и до 11 гривен. Объявления с этой информацией появились в транспорте.

Сейчас одесситы платят 7 гривен, но, по словам перевозчиков, этот тариф занижен. Решение о повышении проезда принимает местный департамент транспорта. Последний раз цены на проезд в городе повышались в 2018 году.

Подорожание проезда ожидается также в Бердянске Запорожской области. Точной даты повышения еще нет, но известно, что проезд установят на уровне 8 гривен. Сейчас проезд в маршрутках составляет 6 гривен.

В Павлограде Днепропетровской области также будет дорожать проезд. Здесь цена увеличится на одну гривну. В зависимости от дальности маршрута стоимость проезда составит от 7 до 9 гривен.

Жителям Северодонецка Луганской области также следует приготовиться к подорожанию проезда в маршрутках. Точных цифр пока нет, но известно, что подорожание произойдет до конца года. В настоящее время цена проезда составляет 5 гривен.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.