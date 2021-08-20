Проезд в маршрутках подорожает: где украинцы будут платить больше

Украинцам стоит готовиться к подорожанию стоимости проезда в маршрутках. Так, цены на проезд увеличатся сразу в нескольких городах Украины.

Об этом сообщает «Телеграф».

В Одессе с 15 сентября проезд в маршрутных автобусах, которые курсируют по городу, подорожает до 10, а в некоторых и до 11 гривен. Объявления с этой информацией появились в транспорте.

Сейчас одесситы платят 7 гривен, но, по словам перевозчиков, этот тариф занижен. Решение о повышении проезда принимает местный департамент транспорта. Последний раз цены на проезд в городе повышались в 2018 году.

Подорожание проезда ожидается также в Бердянске Запорожской области. Точной даты повышения еще нет, но известно, что проезд установят на уровне 8 гривен. Сейчас проезд в маршрутках составляет 6 гривен.

В Павлограде Днепропетровской области также будет дорожать проезд. Здесь цена увеличится на одну гривну. В зависимости от дальности маршрута стоимость проезда составит от 7 до 9 гривен.

Жителям Северодонецка Луганской области также следует приготовиться к подорожанию проезда в маршрутках. Точных цифр пока нет, но известно, что подорожание произойдет до конца года. В настоящее время цена проезда составляет 5 гривен.