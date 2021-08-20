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Проезд в общественном транспорте с начала года подорожал на 25%: в каких городах платят больше

Проезд в общественном транспорте с начала года подорожал на 25%: в каких городах платят больше

Согласно данным Государственной службы статистики, тарифы на проезд в городском транспорте выросли за восемь месяцев на 24,7% – с 5,5 гривен до 6,9 гривен.

Finance.ua, как портал, который заботится о ваших тратах, рассказывает, как изменились тарифы в общественном транспорте разных областей Украины.

По данным статистического ведомства, самая высокая стоимость проезда в Ивано-Франковской области, где билет с начала года подорожал на 66,7% с 6,0 грн до 10,0 грн и Львовской области, где цена на проезд выросла на 42,9% с 7 грн до 10 грн .

После них в рейтинге разместились Донецкая область (подорожание на 39,5% до 9,5 грн) и Винницкая область (подорожание на 85,6% до 8,0 грн). В Киеве стоимость осталась на уровне 8 грн.

Самая низкая стоимость проезда в Волынской, Сумской (4 грн) и Херсонской областях (3,1 грн). Данные по Закарпатской области отсутствуют.

Справка Finance.ua:

  • Кабмин предлагает монетизировать льготы на проезд для некоторых категорий украинцев. Так что в случае принятия закона гражданам вместо льгот будут выплачивать денежные компенсации;
  • СМИ пишут, что осенью украинцам стоит готовиться к подорожанию стоимости проезда в маршрутках. Цены на проезд увеличатся сразу в нескольких городах Украины.
По материалам Finance.UA
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