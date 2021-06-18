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Льготы на проезд хотят заменить денежными выплатами: кого может касаться монетизация

Льготы на проезд хотят заменить денежными выплатами: кого может касаться монетизация

Кабинет министров одобрил и передал в Верховную Раду законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно льгот по оплате проезда и других льгот».

Его суть – монетизировать льготы на проезд для некоторых категорий украинцев. Так что в случае принятия закона гражданам вместо льгот будут выплачивать денежные компенсации.

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Что предусмотрено документом? Законопроект предусматривает, что льготникам, имеющим право на бесплатный проезд в общественном транспорте, будет начисляться денежная компенсация. Полномочия по определению ее размера и порядка предоставления делегируют местным властям. В законопроекте нет никаких цифр – сколько поездок в месяц будут компенсировать и какой примерно суммой.

При этом отменят обязательное предъявление удостоверений и бесплатный проезд за предъявление льготного удостоверения, а также штрафы за немотивированный отказ от перевозки льготников.

Монетизация льгот может касаться:

  • лиц с инвалидностью и тех, кто их сопровождает;
  • реабилитированных лиц;
  • лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы;
  • жертв нацистских преследований;
  • военных, ветеранов войны и военной службы;
  • лиц с инвалидностью вследствие войны;
  • родителей военнослужащих, погибших (пропавших без вести) во время службы;
  • участников боевых действий и лиц, приравненных к ним;
  • лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной;
  • ветеранов труда, лиц, имеющих особые трудовые заслуги перед Родиной;
  • многодетных семей и детей из таких семей.

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Кроме компенсации за проезд, этим категориям украинцев также могут выплачивать денежную компенсацию за внеочередную установку телефона, скидку на оплату коммунальных услуг, внеочередное пользование всеми услугами связи.

Если закон примут, он вступит в силу 1 января 2023 года.

По материалам Слово и Дело
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