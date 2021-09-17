В Раде зарегистрировали 11 проектов постановлений об отмене принятия закона об олигархах

В Верховной Раде зарегистрировано 11 проектов постановлений об отмене решения парламента о принятии проекта закона № 5599 об олигархах.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.
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Отметим, все проекты постановлений зарегистрировали народные депутаты партии «Европейская солидарность». Все документы имеют одинаковое содержание.
Согласно тексту пояснительной записки к одному из документов, принятие закона состоялось с грубыми нарушениями требований Регламента Верховной Рады, который предусматривает, что лицу, внесшему поправку или предложение, по требованию должны предоставить слово для обоснования и предложения или поправки.
Отмечается, что во время обсуждения этого вопроса члены фракции «Европейская солидарность» неоднократно настаивали на обосновании и разъяснении собственных предложений.
«Однако вопреки требованиям Регламента Верховной Рады Украины председательствующий проигнорировал эти предложения и поставил на голосование во втором чтении и в целом проекта закона № 5599, чем нарушил действующие нормы регламента», — говорится в записке.
Следовательно, подчеркивают авторы проектов постановлений, вопрос не может считаться принятым в соответствии с законом и подлежит отмене предусмотренным Регламентом способом.
Напомним, Верховная Рада приняла закон о статусе олигархов в Украине 23 сентября.
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