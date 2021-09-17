У олигархов будет «льготный период», чтобы стать бизнесом и не попасть в реестр, — Минюст

У олигархов будет так называемый «льготный период», чтобы стать бизнесом и не попасть в реестр олигархов.

Об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюська в эфире политического шоу «Право на власть».

По словам министра, у олигархов будет льготный период — 6 месяцев. В течение этого времени они могут добровольно избавиться от критериев статуса олигарха, предусмотренных законом, и не попасть в реестр.

«Если они станут простым бизнесом в течение этих 6 месяцев, к ним не будет никаких претензий. Они не будут в реестре, на них не будут распространяться ограничения, предусмотренные законом. Они будут как классические крупные бизнесмены. Как это произошло в Штатах, где имена олигархов начала ХХ века вспоминают с уважением — они вписались в память как меценаты. У украинских олигархов есть шанс сделать так же в течение шести месяцев», — заявил Малюська.

Справка Finance.ua:

23 сентября Верховная Рада Украины приняла закон о создании реестра олигархов и лишении их некоторых прав. Законопроект № 5599 президента Владимира Зеленского в целом поддержали 279 депутатов;