Украина планирует получить транш МВФ после завершения миссии: у Зеленского назвали сроки

Советник президента Украины Олег Устенко рассказал, когда можно ожидать новый транш от Международного валютного фонда. По его словам, это должно произойти после завершения миссии фонда в Украине.

Об этом он сообщил в эфире телеканала «Украина 24».

Как сказал Устенко, украинская сторона ожидает, что через две-три недели после того, как миссия МВФ закончит работать в Украине и отработает полученный материал, вопрос нового кредита вынесут на заседание Совета директоров МВФ.

«Мы ожидаем, что получим 750 млн долларов сразу после заседания Совета директоров МВФ. И мы также ожидаем, что сотрудничество по этой программе будет продолжено и еще до конца года мы получим дополнительные средства», — заявил советник президента.

Справка Finance.ua:

миссия Международного валютного фонда 21 сентября начала работу в онлайн-режиме;