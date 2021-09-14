Глава миссии МВФ провела первые переговоры с украинскими властями

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) начала работать в Украине. Глава миссии Иванна Владкова-Холлар провела переговоры с министром финансов Сергеем Марченко.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
«Стороны обсудили прогресс в выполнении структурных „маяков“ в рамках Программы сотрудничества и вопросы, которые еще остались, в частности, обеспечение независимости Национального банка и антикоррупционных органов», — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы Минфина, также стороны обсудили «важность принятия Верховной Радой Украины законопроекта 5600, который создает дополнительный ресурс для бюджета-2022».
Миссия продолжит свою работу в течение следующих недель. Представители фонда проведут ряд встреч с органами исполнительной власти для оценки достижения целей программы. По результатам работы миссии ожидается подготовка необходимых документов для первого пересмотра совместной программы Stand-By и рассмотрения Советом директоров МВФ, отметили в пресс-службе Минфина.
Напомним, 21 сентября в Украине начала работу миссия Международного валютного фонда. Миссия будет работать в онлайн-режиме. Ожидается продолжение обсуждений с властями Украины первого пересмотра поддерживаемой МВФ программы Stand-By.
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