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Гетманцев анонсировал борьбу с переводом работников на ФЛП

Гетманцев анонсировал борьбу с переводом работников на ФЛП

В Украину поступает $ 12,121 млрд переводов от заробитчан. Если кто-то из них в будущем за эти деньги будет что-то покупать, то придется показать легальность происхождения данных средств.

Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев в интервью «Фактам». По его словам, у украинцев, которые трудятся за границей, есть право задекларировать заработанное.

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Журналисты издания отмечают, что существует полюбившаяся схема недобросовестных работодателей — заставлять работников оформляться «фопами». В итоге из компании «увольняются» несколько десятков человек, но все они как «частники» начинают предоставлять услуги этой же компании.

Этот факт Гетманцев назвал прямым уклонением от уплаты налогов. По его словам, с этим можно бороться законодательно.

«Речь идет о мнимой сделке, которая налоговой может быть переквалифицирована, исходя из ее экономического содержания, а не юридической формы. Понимаю, что сегодня такая практика не сложилась и это явление массовое. То, что мы с этим будем бороться — очевидные вещи. Наводить порядок как внесением изменений в законодательство, так и администрированием», — отметил нардеп.

Одновременно с этим Гетманцев не сказал, сколько денег госбюджету может принести налоговая амнистия. Парламентарий лишь указал, что есть «определенные расчеты», но они остаются в тайне.

«Налоговая амнистия — хрупкое явление, которое в одних странах срабатывает, а в других — нет. Верим, у нас сработает. Считаем, что на руках у людей от $ 50 млрд. Из этой суммы, если треть выйдет „в белую“, то есть не в бюджет, а будет задекларирована, это будет огромная победа. Мне бы очень хотелось, чтобы так и было», — резюмировал он.

Справка Finance.ua:

  • ранее Гетманцев посчитал, сколько денег украинцы хранят «под подушкой». Он считает, что ориентировочное количество неучтенных государством «теневых» заработков, которые украинские налогоплательщики не показывают государству, достигает 50 млрд грн.
  • Гетманцев объяснил, могут ли банки требовать плату за спецсчет под налоговую амнистию
По материалам УБР
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