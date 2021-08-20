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Дефицит Пенсионного фонда Украины растет: сколько не хватает денег в бюджете ПФУ

Дефицит Пенсионного фонда Украины растет: сколько не хватает денег в бюджете ПФУ

Доходы Пенсионного фонда Украины за январь-август 2021 года составили 330,0 млрд гривен, расходы – 342,9 млрд гривен.

Таким образом, дефицит средств фонда достиг 12,9 млрд гривен, сообщает пресслужба ПФУ.

Finance.ua как портал, который заботиться о ваших будущих пенсиях, рассказывает, куда тратят деньги из ПФУ.

Структура доходов. В общих доходах Пенсионного фонда собственные средства составили 213,8 млрд гривен. Кроме того, из государственного бюджета Украины на финансирование пенсионных и других запланированных выплат поступило 116,1 млрд гривен.

Что с расходами:

  • большая часть из расходов ПФУ была направлена на выплату пенсий украинцам – 335 млн грн.
  • на уплату почтового сбора и расчетно-кассовое обслуживание из Фонда ушел 1,705 млрд грн;
  • на административные расходы – 3,322 млрд грн.

Ранее экономист Андрей Новак заявлял, что из-за увеличения дефицита Пенсионного фонда через 10−15 лет его существование потеряет смысл. Поэтому Украине нужно скорее переходить на новые уровни пенсионной системы.

К слову, Министерство финансов ищет способы запустить пенсионную реформу к 2024 году. Ведь по словам министра Сергея Марченко, людям в возрасте от 40 лет не стоит рассчитывать на государственные пенсии. То есть украинцы, которые не откладывают накопления в негосударственные пенсионные фонды, в будущем в принципе будут лишены пенсий из-за демографической ситуации в стране.

Справка Finance.ua:

  • В Минсоцполитики посчитали, что с начала 2020 года средняя пенсия в Украине выросла на 25% или на 784 грн – до 3 866,84 грн.
  • в сентябре пенсионерам не предусмотрена индексация выплат или дополнительные надбавки;
  • обязательный перевод пенсий на карту перенесли с 1 сентября 2021 года на 2023 год;
По материалам Finance.UA
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