Дефицит Пенсионного фонда Украины растет: сколько не хватает денег в бюджете ПФУ

Доходы Пенсионного фонда Украины за январь-август 2021 года составили 330,0 млрд гривен, расходы – 342,9 млрд гривен.
Таким образом, дефицит средств фонда достиг 12,9 млрд гривен, сообщает пресслужба ПФУ.
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Структура доходов. В общих доходах Пенсионного фонда собственные средства составили 213,8 млрд гривен. Кроме того, из государственного бюджета Украины на финансирование пенсионных и других запланированных выплат поступило 116,1 млрд гривен.
Что с расходами:
Ранее экономист Андрей Новак заявлял, что из-за увеличения дефицита Пенсионного фонда через 10−15 лет его существование потеряет смысл. Поэтому Украине нужно скорее переходить на новые уровни пенсионной системы.
К слову, Министерство финансов ищет способы запустить пенсионную реформу к 2024 году. Ведь по словам министра Сергея Марченко, людям в возрасте от 40 лет не стоит рассчитывать на государственные пенсии. То есть украинцы, которые не откладывают накопления в негосударственные пенсионные фонды, в будущем в принципе будут лишены пенсий из-за демографической ситуации в стране.
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