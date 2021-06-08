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ПФУ в будущем потеряет смысл из-за огромного дефицита, – эксперт

ПФУ в будущем потеряет смысл из-за огромного дефицита, – эксперт

Из-за увеличения дефицита Пенсионного фонда через 10−15 лет его существование потеряет смысл. Поэтому Украине нужно скорее переходить на новые уровни пенсионной системы.

Об этом рассказал экономист Андрей Новак в эфире телеканала «Украина 24».

«Если в целом говорить о пенсионной системе, то я считаю, что Украине нужно как можно быстрее перейти на накопительные уровни пенсионной системы: второй уровень обязательный — накопительный уровень как процент от вашей зарплаты, третий — добровольный. Поскольку без этого с нашей одноуровневой солидарной пенсионной системой через 10−15 лет мы столкнемся с ситуацией, когда почти весь объем пенсий нужно будет покрывать из государственного бюджета», — сказал Новак.

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По его словам, при одноуровневой солидарной пенсионной системе ликвидировать дефицит ПФУ невозможно. «Дефицит Пенсионного фонда будет таким большим, что отпадет смысл его существования как такового, потому что все равно пенсии будут выплачиваться из госбюджета», — добавил специалист.

Напомним, в Украине с июля 2021-го пересчитают пенсии миллиону человек. Кроме того, около трех миллионов работающих с июня получат перерасчет пенсий, с учетом повышения выплат за май и апрель.

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Так, согласно документу, прибавка в июне коснется большинства украинцев старше 60 лет. В результате:

  • минимальная пенсия не может быть меньше прожиточного минимума, в то же время прибавка за стаж сверх нормы составляет 1% от ПМ;
  • максимальная пенсия не может быть больше 10 прожиточных минимумов (исключение действует для судей).
По материалам Обозреватель
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