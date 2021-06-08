ПФУ в будущем потеряет смысл из-за огромного дефицита, – эксперт

Из-за увеличения дефицита Пенсионного фонда через 10−15 лет его существование потеряет смысл. Поэтому Украине нужно скорее переходить на новые уровни пенсионной системы.
Об этом рассказал экономист Андрей Новак в эфире телеканала «Украина 24».
«Если в целом говорить о пенсионной системе, то я считаю, что Украине нужно как можно быстрее перейти на накопительные уровни пенсионной системы: второй уровень обязательный — накопительный уровень как процент от вашей зарплаты, третий — добровольный. Поскольку без этого с нашей одноуровневой солидарной пенсионной системой через 10−15 лет мы столкнемся с ситуацией, когда почти весь объем пенсий нужно будет покрывать из государственного бюджета», — сказал Новак.
Читайте также: Лазебная рассказала, как будут работать обязательные пенсионные накопления в Украине
По его словам, при одноуровневой солидарной пенсионной системе ликвидировать дефицит ПФУ невозможно. «Дефицит Пенсионного фонда будет таким большим, что отпадет смысл его существования как такового, потому что все равно пенсии будут выплачиваться из госбюджета», — добавил специалист.
Напомним, в Украине с июля 2021-го пересчитают пенсии миллиону человек. Кроме того, около трех миллионов работающих с июня получат перерасчет пенсий, с учетом повышения выплат за май и апрель.
Так, согласно документу, прибавка в июне коснется большинства украинцев старше 60 лет. В результате:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Компанию WOG Ритейл признали банкротомВчера, 14:29 - 22430 11
Китайская компания выпустила «робособаку» в 27 раз дешевле, чем у Boston Dynamics (видео)Вчера, 22:03 - 725 6
Студентам без опыта готовы платить более 13 тысяч гривен (инфографика)11 ч. назад - 5066 3
В Украине стремительно дорожает недвижимость7 ч. назад - 3009 3
Армения согласилась отказаться от «коньяка» за €3 млн компенсации от ЕСВчера, 18:32 - 725 3
В JPMorgan обнаружили подтверждение перехода Bitcoin в медвежий рынок16 ч. назад - 6979 2
Оптимальная площадь квартиры: сколько «квадратов» нужно семье13 ч. назад - 6269
Студентам без опыта готовы платить более 13 тысяч гривен (инфографика)11 ч. назад - 5066 3
В Украине стремительно дорожает недвижимость7 ч. назад - 3009 3
Где дешевле жить: в Украине или Болгарии – инфографика7 ч. назад - 1952 1
Маск представил сверхбыструю Tesla Model S Plaid с тремя мощными двигателями (фото, видео)Вчера, 12:10 - 303
«Квантовый интернет» на 600 километров: Toshiba установила новый рекордПозавчера, 12:10 - 571
Apple представила iOS 15 с новыми функциями08.06.2021, 16:10 - 366
В Хорватии представили электромобиль мощностью 2000 лошадиных сил (фото, видео)02.06.2021, 17:10 - 1232
За 8 минут. Xiaomi представила уникальную зарядку для смартфона (фото, видео)31.05.2021, 12:10 - 1055