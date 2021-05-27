Лазебная рассказала, как будут работать обязательные пенсионные накопления в Украине

В последнем отчете Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) исследуются 77 стран, в которых есть накопительные пенсионные системы. В 8 из них собственные накопления людей в пенсионных фондах превышают по размерам годовой ВВП страны. А Украина на этой карте делит последнее место с Пакистаном.
Об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная, передает Правительственный портал.
«Пенсионных накоплений у наших граждан меньше одной десятой процента ВВП. Так случилось потому, что в течение 16 лет политики в нашей стране соревнуются, кто громче воскликнет, что не даст мошенникам украсть деньги людей. Под этими лозунгами заворачивают все попытки построить нормальную систему пенсионных накоплений», — заявила министр.
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Марина Лазебная рассказала, что правительство наработало законопроект, который подробно описывает модель обязательных пенсионных накоплений, которая бы могла заработать в украинских непростых реалиях.
Что предусматривает разработанная украинская модель обязательных пенсионных накоплений:
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Также обсуждается возможность на старте сделать взносы, когда 1% работодатель будет платить человеку за счет снижения ЕСВ, а еще 1% государство напрямую будет платить на счет человека из бюджета.
Как украинцы будут выбирать фонд для пенсионных накоплений:
Участник ежедневно сможет контролировать состояние своих пенсионных накоплений на индивидуальном пенсионном счете, в любое время перевести свои пенсионные средства в другой фонд или банк без каких-либо штрафных санкций, а в отдельных случаях — воспользоваться пенсионными накоплениями до достижения пенсионного возраста. Например, в случае критического заболевания участника или членов его семьи, наступления инвалидности. Также досрочно можно забрать средства при выезде на постоянное место жительства за границу.
При достижении пенсионного возраста человек сможет выбрать себе вид пенсионной выплаты из нескольких видов пожизненных выплат, выплат на установленный срок.
В случае смерти участника пенсионные средства получат его наследники, как и любое другое имущество.
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