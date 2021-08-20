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На сколько выросла средняя пенсия в Украине за полтора года: что планируют

На сколько выросла средняя пенсия в Украине за полтора года: что планируют

Finance.ua как портал, который заботиться о ваших будущих накоплениях, рассказывает, как менялся размер пенсии. По словам министра социальной политики Марины Лазебной, средняя пенсия в Украине выросла почти на 25% или 784 гривны с начала 2020 года.

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По состоянию на 1 января 2020 года средняя пенсия составляла 3082,98 гривны, а по состоянию на 1 августа 2021 – 3 866,84 гривны.

По ее словам, целью программы поддержки доходов пенсионеров является обеспечение социальной справедливости и уменьшение неравенства. Для этого предлагается обеспечить индексацию всех пенсий по общим правилам и повышение выплат людям, которые по возрасту или состоянию здоровья нуждаются в дополнительной социальной защите.

Поэтому комплексная программа повышения пенсий фокусируется, в первую очередь, на повышении самых низких пенсий.

“В начале 2020 года людей, которые получают самые низкие пенсии, менее 2000 гривен, было 4 миллиона. На сегодня мы подняли пенсии сверх этого предела для 2,3 миллионов человек и ожидаем, что с середины 2022 года пенсии для всех пенсионеров будут составлять более 2 000 грн», – отметила Лазебная.

Для обеспечения социальной справедливости пенсионной системы и стимулов для детенизации занятости и уплаты страховых взносов Минсоцполитики разрабатывает предложения по дифференциации социальных гарантий пенсионерам с учетом продолжительности страхового стажа.

На 2022 год Минсоцполитики предлагает включить в инициированную Президентом программу ежемесячных доплат пожилым гражданам – пенсионерам в возрасте от 70 до 75 лет, что позволит повысить доходы дополнительно 1,5 миллионам пенсионеров.

Также в рамках подготовки проекта Государственного бюджета на 2022 год Минсоцполитики предлагает предусмотреть в календаре повышения пенсий на следующий год такие шаги:

  • повышение с 1 января пенсий лицам с инвалидностью из числа ликвидаторов Чернобыльской катастрофы;
  • индексацию пенсий с 1 марта для более 10 млн пенсионеров и компенсационных выплат для пенсионеров старше 75 лет;
  • перерасчет с 1 июля и с 1 декабря пенсионных выплат в связи с повышением прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц;
  • пересчет с 1 октября минимальной пенсии по возрасту в связи с прогнозируемым повышением минимальной заработной платы.

Справка Finance.ua:

  • по словам министра Сергея Марченко, людям в возрасте от 40 лет не стоит рассчитывать на государственные пенсии. То есть украинцы, которые не откладывают накопления в негосударственные пенсионные фонды, в будущем в принципе будут лишены пенсий из-за демографической ситуации в стране.

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По материалам Finance.UA
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