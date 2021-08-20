Работа на двух работах фултайм — распространено ли среди украинцев (опрос)

Как выяснил The Wall Street Journal, многим сотрудникам удается совмещать несколько фултайм-работ. При этом, работодатели могут об этом не знать, ведь в некоторых компаниях за подобное могут уволить или попросить оплатить штраф.
Как свидетельствуют результаты опроса AIN.UA, совмещение нескольких фултайм-работ — довольно распространенная практика в Украине.
Как показал опрос, 50,5% респондентов отметили, что практикуют подобное прямо сейчас, а у почти 20% был такой опыт ранее.
При этом, в 51,6% компаний совмещать две работы запрещается. Чаще всего это перечит внутренней политике компании, отмечают 56,3% респондентов.
Также подобные условия могут быть прописаны в трудовом договоре. В случае, если работодатель узнает о подобном, сотруднику будет грозить увольнение, рассказывают 46,1% опрошенных. Кроме этого, компания может попросить работника заплатить штраф.
16,8% респондентов рассказали, что совмещать несколько работ позволяют только в одной из фирм.
Работать одновременно в нескольких компаниях разрешают 31,6% работодателей.
График: AIN.UA
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сколько учителя зарабатывают в Украине и других европейских государствахВчера, 08:14 - 1018 6
Эксперт пояснила, как в Украине будут бороться с должниками по коммуналкеВчера, 20:00 - 594 3
В «Нафтогазе» объяснили рост цен на газВчера, 11:04 - 740 3
Насколько привлекательна Украина для переезда5 ч. назад - 516 2
Какой срок действия загранпаспорта, и можно ли иметь два паспорта одновременноВчера, 21:00 - 1118 2
J.P. Morgan спрогнозировал курс гривны до 2022 годаВчера, 15:00 - 1917
Пенсионеры получат надбавку в 400 гривен: кому положено4 ч. назад - 1252
Какие зарплаты предлагают рабочему персоналу за рубежом (инфографика)Вчера, 14:00 - 1227
Какой срок действия загранпаспорта, и можно ли иметь два паспорта одновременноВчера, 21:00 - 1118 2
Наказание за недостоверное декларирование — опубликован текст законаВчера, 13:00 - 959 2
Илон Маск анонсировал робота-гуманоида Tesla Bot (фото)20.08.2021, 10:10 - 997
Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигатель17.08.2021, 17:10 - 629
В Киеве тестируют «швейцарскую электричку» для поездок в пригород16.08.2021, 15:10 - 1837 7
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 3220 7
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 1306 5