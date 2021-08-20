Работа на двух работах фултайм — распространено ли среди украинцев (опрос)

Как выяснил The Wall Street Journal, многим сотрудникам удается совмещать несколько фултайм-работ. При этом, работодатели могут об этом не знать, ведь в некоторых компаниях за подобное могут уволить или попросить оплатить штраф.

Как свидетельствуют результаты опроса AIN.UA, совмещение нескольких фултайм-работ — довольно распространенная практика в Украине.

Как показал опрос, 50,5% респондентов отметили, что практикуют подобное прямо сейчас, а у почти 20% был такой опыт ранее.

При этом, в 51,6% компаний совмещать две работы запрещается. Чаще всего это перечит внутренней политике компании, отмечают 56,3% респондентов.

Также подобные условия могут быть прописаны в трудовом договоре. В случае, если работодатель узнает о подобном, сотруднику будет грозить увольнение, рассказывают 46,1% опрошенных. Кроме этого, компания может попросить работника заплатить штраф.

16,8% респондентов рассказали, что совмещать несколько работ позволяют только в одной из фирм.

Работать одновременно в нескольких компаниях разрешают 31,6% работодателей.



График: AIN.UA

Справка Finance.ua:

средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в июле 2021 года составила 14 345 гривен. Это на 32 гривны больше по сравнению с июнем (14 313 гривен);

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