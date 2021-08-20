0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 101 0

Средняя зарплата украинцев выросла до нового максимума

Средняя зарплата украинцев выросла до нового максимума

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в июле 2021 года составила 14 345 гривен. Это на 32 гривны больше по сравнению с июнем (14 313 гривен).

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Таким образом, средняя зарплата украинцев обновила очередной максимум в истории – 527 долларов (средний курс НБУ в июле составлял 27,21 гривен за доллар).

Кстати, в телеграм-канале Finance.ua мы пишем о зарплатах, пенсиях и другой соцпомощи. Там же учим не платить лишнего. Не забудьте подписаться! 🤫

По данным статистического ведомства, за последний год (по сравнению с июлем прошлого года) зарплата выросла на 21,5%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) за год выросла на 10,2%.

Самая высокая начисленная средняя зарплата в июле была в Киеве – 20 956 гривен, самая низкая – в Черновицкой области – 11 350 гривен.

По отраслям. Анализ зарплат в отраслях показал, что самые высокие зарплаты получают сотрудники таких отраслей экономики:

  • “Информация и телекоммуникации” – 249 46 гривен. Тут начисления за год увеличились на 26,1%;
  • “Финансовая и страховая деятельность” – 24 489 гривен (+20,3%);
  • “Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование” – 20 782 гривен (+17,8%);
  • “Профессиональная, научная и техническая деятельность” – 19 203 гривен (+21,8%).

Справка Finance.ua:

  • в июне средняя зарплата украинцев впервые в истории превысила 500 долларов – тогда она составляла 14 313 гривен (или $525);
  • министр финансов Сергей Марченко заявлял, что в следующем году минимальную зарплату в Украине увеличат до 7700 грн. По его словам, на повышение зарплат могут направить “нераспределенные” на расходы деньги. Они составляют от 50 до 100 миллиардов гривен.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги онлайн 💸

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.