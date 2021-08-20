Средняя зарплата украинцев выросла до нового максимума

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в июле 2021 года составила 14 345 гривен. Это на 32 гривны больше по сравнению с июнем (14 313 гривен).
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
Таким образом, средняя зарплата украинцев обновила очередной максимум в истории – 527 долларов (средний курс НБУ в июле составлял 27,21 гривен за доллар).
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По данным статистического ведомства, за последний год (по сравнению с июлем прошлого года) зарплата выросла на 21,5%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) за год выросла на 10,2%.
Самая высокая начисленная средняя зарплата в июле была в Киеве – 20 956 гривен, самая низкая – в Черновицкой области – 11 350 гривен.
По отраслям. Анализ зарплат в отраслях показал, что самые высокие зарплаты получают сотрудники таких отраслей экономики:
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