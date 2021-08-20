Средняя зарплата украинцев выросла до нового максимума

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в июле 2021 года составила 14 345 гривен. Это на 32 гривны больше по сравнению с июнем (14 313 гривен).

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Таким образом, средняя зарплата украинцев обновила очередной максимум в истории – 527 долларов (средний курс НБУ в июле составлял 27,21 гривен за доллар).

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По данным статистического ведомства, за последний год (по сравнению с июлем прошлого года) зарплата выросла на 21,5%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) за год выросла на 10,2%.

Самая высокая начисленная средняя зарплата в июле была в Киеве – 20 956 гривен, самая низкая – в Черновицкой области – 11 350 гривен.

По отраслям. Анализ зарплат в отраслях показал, что самые высокие зарплаты получают сотрудники таких отраслей экономики:

“Информация и телекоммуникации” – 249 46 гривен. Тут начисления за год увеличились на 26,1%;

“Финансовая и страховая деятельность” – 24 489 гривен (+20,3%);

“Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование” – 20 782 гривен (+17,8%);

“Профессиональная, научная и техническая деятельность” – 19 203 гривен (+21,8%).

Справка Finance.ua:

в июне средняя зарплата украинцев впервые в истории превысила 500 долларов – тогда она составляла 14 313 гривен (или $525);

министр финансов Сергей Марченко заявлял, что в следующем году минимальную зарплату в Украине увеличат до 7700 грн. По его словам, на повышение зарплат могут направить “нераспределенные” на расходы деньги. Они составляют от 50 до 100 миллиардов гривен.

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