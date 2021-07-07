Минимальная зарплата в Украине вырастет до 7700 грн

В следующем году минимальную зарплату в Украине увеличат до 7700 грн.
«Мы рассчитываем, что в 2022 году увеличим минимальную зарплату до 7700 гривен. Хочу подчеркнуть, что оставили фискальное пространство. Речь идет о нераспределенных расходах. Они составляют от 50 до 100 миллиардов гривен», — заявил министр финансов Сергей Марченко в эфире 24 канала.
Эти деньги могут быть направлены на повышение минимальной зарплаты и прожиточного минимума. Предусматривается также увеличение пенсионных выплат.
«Это будет приоритетом и уже будет определено при формировании бюджета на 2022−2024 годы. Деньги для увеличения этих выплат есть», — подытожил Марченко.
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