Сколько квартир продают в Киеве на «вторичке» и по какой цене

В течение января-июня средняя стоимость квартир на вторичном рынке Киева была в диапазоне 1690,9-1809,8 $/м2.

Об этом свидетельствуют результаты исследования вторичного рынка Украины, проведенного Ассоциацией специалистов по недвижимости (риелторов) Украины совместно с геоинформационным порталом “Увекон”, пишет СтройОбзор.

Читайте также: Как росли цены на недвижимость: регионы и Киев

Медианные цены за этот период составляют 1375,0 $/м2 – 1462,7 $/кв.м.

В целом в Киеве за указанный период средние цены выросли на 7,0% – с 1690,9 $/м2 в январе 2021-го до 1809,8 $/м2 в июне 2021 года.

Самый дорогие квартиры – в центральных районах столицы:

в Печерском районе средняя цена составляла 3065,5 $/кв.м,

в Голосеевском – 1810,5 $/кв.м,

в Шевченковском – 1622,1 $/кв.м.

Количество квартир, выставленных на продажу в Киеве, составляло от 23 тыс. до 38,5 тыс. ежемесячно общей площадью 1,9 млн – 3,1 млн кв. м.

Справка Finance.ua:

регистрировать имущественные права на недвижимость украинцы будут по-новому. С 1 августа 2021 года субъекты государственной регистрации прав при предоставлении услуги в сфере государственной регистрации имущественных прав на недвижимое имущество и их отягощений используют данные об объекте недвижимости, право на который подлежит регистрации, из Единой государственной электронной системы в сфере строительства.

Глава Минрегиона рассказал о нововведениях по реконструкции хрущевок.

🏙️ Ипотека на жилье в Украине. Бесплатный каталог.