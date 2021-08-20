0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 112 0

Сколько квартир продают в Киеве на «вторичке» и по какой цене

Сколько квартир продают в Киеве на «вторичке» и по какой цене

В течение января-июня средняя стоимость квартир на вторичном рынке Киева была в диапазоне 1690,9-1809,8 $/м2.

Об этом свидетельствуют результаты исследования вторичного рынка Украины, проведенного Ассоциацией специалистов по недвижимости (риелторов) Украины совместно с геоинформационным порталом “Увекон”, пишет СтройОбзор.

Читайте также: Как росли цены на недвижимость: регионы и Киев

Медианные цены за этот период составляют 1375,0 $/м2 – 1462,7 $/кв.м.

В целом в Киеве за указанный период средние цены выросли на 7,0% – с 1690,9 $/м2 в январе 2021-го до 1809,8 $/м2 в июне 2021 года.

Самый дорогие квартиры – в центральных районах столицы:

  • в Печерском районе средняя цена составляла 3065,5 $/кв.м,
  • в Голосеевском – 1810,5 $/кв.м,
  • в Шевченковском – 1622,1 $/кв.м.

Количество квартир, выставленных на продажу в Киеве, составляло от 23 тыс. до 38,5 тыс. ежемесячно общей площадью 1,9 млн – 3,1 млн кв. м.

Справка Finance.ua:

  • регистрировать имущественные права на недвижимость украинцы будут по-новому. С 1 августа 2021 года субъекты государственной регистрации прав при предоставлении услуги в сфере государственной регистрации имущественных прав на недвижимое имущество и их отягощений используют данные об объекте недвижимости, право на который подлежит регистрации, из Единой государственной электронной системы в сфере строительства.

🏙️ Ипотека на жилье в Украине. Бесплатный каталог.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Недвижимость
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.