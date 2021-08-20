Сколько квартир продают в Киеве на «вторичке» и по какой цене

В течение января-июня средняя стоимость квартир на вторичном рынке Киева была в диапазоне 1690,9-1809,8 $/м2.
Об этом свидетельствуют результаты исследования вторичного рынка Украины, проведенного Ассоциацией специалистов по недвижимости (риелторов) Украины совместно с геоинформационным порталом “Увекон”, пишет СтройОбзор.
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Медианные цены за этот период составляют 1375,0 $/м2 – 1462,7 $/кв.м.
В целом в Киеве за указанный период средние цены выросли на 7,0% – с 1690,9 $/м2 в январе 2021-го до 1809,8 $/м2 в июне 2021 года.
Самый дорогие квартиры – в центральных районах столицы:
Количество квартир, выставленных на продажу в Киеве, составляло от 23 тыс. до 38,5 тыс. ежемесячно общей площадью 1,9 млн – 3,1 млн кв. м.
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