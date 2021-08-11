Регистрировать вещные права на недвижимость украинцы будут по-новому

С 1 августа 2021 года субъекты государственной регистрации прав при предоставлении услуги в сфере государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их отягощений используют данные об объекте недвижимости, право на который подлежит регистрации, из Единой государственной электронной системы в сфере строительства.
Такая обязанность возложена на государственных регистраторов в соответствии с постановлением Правительства от 23 июня 2021 года № 681 «Некоторые вопросы обеспечения функционирования единой государственной электронной системы в сфере строительства», которая вступила в силу 02.07.2021.
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Важно, что постановление № 681 действует до введения в действие Единой государственной электронной системы в сфере строительства в части создания инвентаризационных дел, материалов технической инвентаризации, технических паспортов законченных строительством объектов и их частей (жилых и нежилых помещений), объектов незавершенного строительства, заключения электронных договоров о проведении технической инвентаризации и совершения других действий в отношении этих документов.
Обязанность обеспечить техническую возможность электронного информационного взаимодействия между Государственным реестром вещных прав на недвижимое имущество и единой государственной электронной системой в сфере строительства — для получения государственными регистраторами прав на недвижимое имущество информации единой государственной электронной системы в сфере строительства о результатах проведения технической инвентаризации объектов недвижимого имущества возложена на государственных регистраторов.
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