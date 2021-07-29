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Как росли цены на недвижимость: регионы и Киев (инфографика)

Как росли цены на недвижимость: регионы и Киев (инфографика)

Несмотря на пандемию, недвижимость в Украине подорожала на 15%, стройплощадки Киева — на 33%.

Об этом говорится в аналитике OLX Недвижимость.
Цены на недвижимость во время первого локдауна весной 2020 года упали на 3,25%. Однако в течение 1,5 лет рынок не просто восстановился, а показал значительный рост: вторичный фонд подорожал на 16,4%, дома от 2011 года — на 16,7%. На 19% поднялась стоимость на объектах на этапе строительства. Только в Харькове обвалились цены на строящееся жилье.

Вторичный фонд. Квартиры, построенные до 2011 года, дорожают медленнее, но всегда стабильно. Даже в разгар первого локдауна — в мае – цены выросли в среднем на 1,5% по сравнению с январем. Среди городов-миллионников дешевле стали только трехкомнатные квартиры в Одессе, но и там цены упали менее чем на $1 тысячу от общей суммы объекта.

Дома от 2011 года. Новостройки тоже активно дорожают. Этим летом, с 1-го июня по 1 августа, в Киеве цены выросли на 6,5%, а вот в Днепре рынок немного притормозил — однокомнатные летом продавали на 5% дешевле, а трехкомнатные — на 2%. Подорожали только двухкомнатные — но сразу на 7%.
Не очень активно поднимается стоимость на жилье в этом сезоне и в туристическом Львове и курортной Одессе — по 2,5% в среднем на каждый тип квартир.

Самый большой рост – в Харькове. Только за два последних месяца квадратные метры подорожали на 9,3%.

На этапе строительства. По данным аналитики OLX Недвижимость, этот сегмент рынка недвижимости пострадал больше всего от локдауна и снижения экономической деятельности: Львов и Харьков за 1,5 года так и не вернулись в докарантинные цены. А вот Киев – наоборот. После кратковременного снижения стоимости на 3% в мае 2020, цены в столице взлетели. Трехкомнатную квартиру в доме на этапе строительства продают теперь не за $70,5 тыс. (как было в январе 2020), а за $100 тысяч за объект — то есть увеличение цены на 42%.

В Днепре средняя цена на 3-комнатные квартиры в этом сегменте превысила Киев.

Осенью традиционно оживляется бизнес-активность, украинцы чаще покупают или инвестируют в недвижимость. Учитывая положительную динамику, рост цен на недвижимость будет продолжаться в среднем на 2-7% в следующий сезон. На только строящихся объектах этот процент может быть еще больше, ведь летом на площадках активно ведутся работы и в сентябре-ноябре есть что показать инвесторам.

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По материалам Finance.UA
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