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Глава Минрегиона рассказал о нововведениях по реконструкции хрущевок

Глава Минрегиона рассказал о нововведениях по реконструкции хрущевок

Процесс обновления жилищного фонда в Украине должен запустить законопроект о комплексной реконструкции кварталов устаревшего жилья, в котором содержится ряд нововведений.

Об этом заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, сообщили в пресс-службе ведомства.

“Вопрос реконструкции кварталов устаревшего жилья в Украине должен сдвинуться с мертвой точки. До сих пор среди основных преград, мешавших реализовывать программы по реконструкции устаревшего жилья в городах, было, в частности, несовершенство механизма. Разработанный Минрегионом законопроект содержит ряд изменений в законодательство, которые призваны устранить эти и другие проблемные вопросы и позволит начать органам местного самоуправления процесс обновления жилого фонда», – отметил Министр Алексей Чернышев.

Ключевые изменения, предусмотренные законопроектом:

  • введение алгоритма принятия решения о реконструкции устаревшего жилья;
  • реконструкции будут подлежать не только многоквартирные дома, но и имеющиеся объекты социально-транспортной инфраструктуры, расположенные в пределах квартала, подлежащего реконструкции;
  • совершенствование процедуры компенсации владельцам устаревшего жилья;
  • различные варианты отселения жителей квартала во время проведения реконструкции;
  • определены меры по реконструкции квартала или микрорайона: реконструкция многоквартирных домов, в частности – это модернизация, с отселением жителей или без отселения или сноса многоквартирного дома;
  • расширенный перечень источников финансирования проектов реконструкции.

«Будущий закон – это, в первую очередь, механизм улучшения условий проживания для людей, которые годами жили в устаревших зданиях. Новые строительные нормы предусматривают возведение и реконструкцию жилых объектов с учетом современных требований энергоэффективности, безбарьерности, создание необходимых инфраструктурных условий и тому подобное, что в дальнейшем значительно уменьшит расходы на содержание жилья», – отметил Алексей Чернышев.

Сейчас, как отметил министр, законопроект дорабатывается с учетом предложений премьер-министра.

Справка Finance.ua:

  • ранее сообщалось, что орган местного самоуправления перед тем, как принять решение о необходимости проведения реконструкции, должен осуществить инвентаризацию жилого и нежилого фондов в пределах населенного пункта;
  • по ее результатам будет приниматься решение об отнесении имеющихся объектов к устаревшему фонду, а также утверждаться программа по реконструкции, которая перед этим должна пройти общественное обсуждение.

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По материалам Finance.UA
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