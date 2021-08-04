Глава Минрегиона рассказал о нововведениях по реконструкции хрущевок

Процесс обновления жилищного фонда в Украине должен запустить законопроект о комплексной реконструкции кварталов устаревшего жилья, в котором содержится ряд нововведений.
Об этом заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, сообщили в пресс-службе ведомства.
“Вопрос реконструкции кварталов устаревшего жилья в Украине должен сдвинуться с мертвой точки. До сих пор среди основных преград, мешавших реализовывать программы по реконструкции устаревшего жилья в городах, было, в частности, несовершенство механизма. Разработанный Минрегионом законопроект содержит ряд изменений в законодательство, которые призваны устранить эти и другие проблемные вопросы и позволит начать органам местного самоуправления процесс обновления жилого фонда», – отметил Министр Алексей Чернышев.
Ключевые изменения, предусмотренные законопроектом:
«Будущий закон – это, в первую очередь, механизм улучшения условий проживания для людей, которые годами жили в устаревших зданиях. Новые строительные нормы предусматривают возведение и реконструкцию жилых объектов с учетом современных требований энергоэффективности, безбарьерности, создание необходимых инфраструктурных условий и тому подобное, что в дальнейшем значительно уменьшит расходы на содержание жилья», – отметил Алексей Чернышев.
Сейчас, как отметил министр, законопроект дорабатывается с учетом предложений премьер-министра.
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