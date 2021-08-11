Сколько стоит арендовать вторичку в Киеве (таблица)

В июле медианная цена аренды квартир в Киеве составила $ 10,5 за кв.м.
Об этом пишет СтройОбзор.
Цена аренды квадратного метра однокомнатных квартир составила $ 12. Медианная стоимость двухкомнатных — $ 10 за кв. м, трехкомнатные квартиры — $ 9 за «квадрат».
Цены:
Наиболее дорогим районом для аренды ликвидных однокомнатных квартир является Печерский район, где медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет $ 660. В Шевченковском и Голосеевском районах можно снять однокомнатную квартиру в диапазоне от $ 480 до $ 500. Самым дешевым для аренды районом является Деснянский. Ценник на однокомнатные квартиры в этом районе составляет $ 298 в месяц.
О предложении на рынке. В июле объем рынка аренды квартир распределился следующим образом. 47% от общего количества предложения сосредоточено в категории однокомнатных квартир. Предложение по двухкомнатных квартирах — 35%, трехкомнатных — 15%. 3% объявлений — многокомнатные квартиры, свободные для заселения.
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45% запросов от желающих снять квартиру в аренду приходится на однокомнатные квартиры. 33% потенциальных арендаторов ищут для аренды двухкомнатные квартиры, а 16% – трехкомнатные. Самое сложное сдавать в аренду многокомнатные квартиры, только 6% арендаторов подыскивают жилье с четырьмя и более комнатами.
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