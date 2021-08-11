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Сколько стоит арендовать вторичку в Киеве (таблица)

Сколько стоит арендовать вторичку в Киеве (таблица)

В июле медианная цена аренды квартир в Киеве составила $ 10,5 за кв.м.

Об этом пишет СтройОбзор.

Цена аренды квадратного метра однокомнатных квартир составила $ 12. Медианная стоимость двухкомнатных — $ 10 за кв. м, трехкомнатные квартиры — $ 9 за «квадрат».

Цены:

  • традиционно, в аренде, самым дорогим районом Киева является Печерский район. Медианная стоимость аренды в центре столицы составляет $ 1024 за объект, или $ 16 за кв. м;
  • на втором месте Шевченковский. Арендодатели в этом районе просят $ 639 за квартиру ($ 12 за кв. м);
  • на третьем месте Голосеевский район — $ 575 за объект ($ 11/кв.м);
  • минимальная медианная цена на аренду квартир зафиксирована в Деснянском районе — $ 353 за квартиру, или $ 7 за кв.м.

Наиболее дорогим районом для аренды ликвидных однокомнатных квартир является Печерский район, где медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет $ 660. В Шевченковском и Голосеевском районах можно снять однокомнатную квартиру в диапазоне от $ 480 до $ 500. Самым дешевым для аренды районом является Деснянский. Ценник на однокомнатные квартиры в этом районе составляет $ 298 в месяц.

О предложении на рынке. В июле объем рынка аренды квартир распределился следующим образом. 47% от общего количества предложения сосредоточено в категории однокомнатных квартир. Предложение по двухкомнатных квартирах — 35%, трехкомнатных — 15%. 3% объявлений — многокомнатные квартиры, свободные для заселения.

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45% запросов от желающих снять квартиру в аренду приходится на однокомнатные квартиры. 33% потенциальных арендаторов ищут для аренды двухкомнатные квартиры, а 16% – трехкомнатные. Самое сложное сдавать в аренду многокомнатные квартиры, только 6% арендаторов подыскивают жилье с четырьмя и более комнатами.

Справка Finance.ua:

  • накануне старта нового учебного года в Киеве стоимость аренды квартир начала расти. Во сколько обойдется арендовать жилье в Киеве — мы также писали тут;
  • а согласно данным OLX Недвижимость, аренда квартир в Киеве подорожала перед началом нового учебного года. По сравнению с весной цены подскочили на 3%.
По материалам Finance.UA
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