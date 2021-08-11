Сколько стоит аренда квартиры в Киеве накануне учебного года

Аренда квартир в Киеве подорожала перед началом нового учебного года. По сравнению с весной цены подскочили на 3%.
Об этом свидетельствует аналитика OLX Недвижимость.
Так, простая однокомнатная квартира в Киеве обойдется от 7000 гривен в месяц при условии долгосрочной аренды.
Что с ценами? В 2020 году цены на аренду жилья в Киеве упали на 6 – 9% после первого локдауна и до осени. В 2021 году ситуация другая – цены растут. По сравнению с апрелем аренда поднялась на 3%. Кроме того, в столице наибольший перепад цен на аренду жилой недвижимости. Так, однокомнатная квартира на Троещине обойдется 7 тыс. гривен в месяц, а на Печерске – на 130% дороже.
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Наиболее бюджетный вариант – комната в Деснянском районе. За нее придется платить 3100 гривен в месяц. А вот подобное жилье на Печерске стоит 7500 гривен и это на 23% дороже, чем весной.
Стоимость аренды в разных районах:
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