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Сколько стоит аренда квартиры в Киеве накануне учебного года

Сколько стоит аренда квартиры в Киеве накануне учебного года

Аренда квартир в Киеве подорожала перед началом нового учебного года. По сравнению с весной цены подскочили на 3%.

Об этом свидетельствует аналитика OLX Недвижимость.

Так, простая однокомнатная квартира в Киеве обойдется от 7000 гривен в месяц при условии долгосрочной аренды.

Что с ценами? В 2020 году цены на аренду жилья в Киеве упали на 6 – 9% после первого локдауна и до осени. В 2021 году ситуация другая – цены растут. По сравнению с апрелем аренда поднялась на 3%. Кроме того, в столице наибольший перепад цен на аренду жилой недвижимости. Так, однокомнатная квартира на Троещине обойдется 7 тыс. гривен в месяц, а на Печерске – на 130% дороже.

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Наиболее бюджетный вариант – комната в Деснянском районе. За нее придется платить 3100 гривен в месяц. А вот подобное жилье на Печерске стоит 7500 гривен и это на 23% дороже, чем весной.

Стоимость аренды в разных районах:

  • Голосеевский район – 1-комн. – 11,5 тыс. грн, 2-комн. – 15,8 тыс. грн, 3-комн. – 22 тыс. грн;
  • Дарницкий – 1-комн. – 11 тыс. грн, 2-комн. – 13,5 тыс. грн, 3-комн. – 16,5 тыс. грн;
  • Деснянский – 1-комн. – 7 тыс. грн, 2-комн. – 8 тыс. грн, 3-комн. – 11 тыс. грн;
  • Днепровский – 1-комн. – 9 тыс. грн, 2-комн. – 11 тыс. грн, 3-комн. – 15 тыс. грн;
  • Оболонский – 1-комн. – 9 тыс. грн, 2-комн. – 11 тыс. грн, 3-комн. – 19 тыс. грн;
  • Печерский – 1-комн. – 16 тыс. грн, 2-комн. – 30 тыс. грн, 3-комн. – 55,7 тыс. грн;
  • Подольский – 1-комн. – 11,5 тыс. грн, 2-комн. – 15,8 тыс. грн, 3-комн. – 22 тыс. грн;
  • Святошинский – 1-комн. – 7,5 тыс. грн, 2-комн. – 10 тыс. грн, 3-комн. – 13,3 тыс. грн;
  • Соломенский – 1-комн. – 10 тыс. грн, 2-комн. – 12 тыс. грн, 3-комн. – 16 тыс. грн;
  • Шевченковский – 1-комн. – 11 тыс. грн, 2-комн. – 16 тыс. грн, 3-комн. – 32,4 тыс. грн.

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По материалам Телеканал 24
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