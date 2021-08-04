В Киеве дорожает аренда квартир: сколько стоит жилье

Накануне старта нового учебного года в Киеве стоимость аренды квартир начала расти. Цену обусловливают сразу несколько факторов, в частности ее расстояние до метро, качество ремонта, район и количество комнат.
Во сколько обойдется арендовать жилье в Киеве, рассказали в материале ТСН.
Однокомнатные квартиры. Традиционно, однокомнатные квартиры пользуются наибольшим спросом. В столице их стоимость стартует от 9000 гривен. Жилье можно снять в Святошинском, Соломенском районе, на Левобережке, Борщаговке или Академгородке.
Несколько дороже квартиры предлагают на Оболони, Лукьяновке, Позняках, Осокорках, Лыбидской, ВДНХ, Дружбы народов. За аренду однокомнатной квартиры здесь просят уже 10−12 тыс. грн. Жилье с хорошим ремонтом и близко к метро стоит от 13 тыс.
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Самые дорогие квартиры на Печерске, Дворце спорта, Льва Толстого и в центре столицы. Аренда квартиры здесь стартует от 15 тыс. грн.
Двухкомнатные. Аренда двухкомнатных квартир в столице стартует с 10−11 тысяч гривен, но такие помещения расположены далеко от метро и имеют плохой ремонт. За квартиры с лучшим ремонтом и близко к метро придется выложить от 12 000 гривен.
Квартиры с хорошим ремонтом в новых жилых комплексах дорогие. К примеру, на Лукьяновке, в Голосеево, на Печерске или в районе железнодорожного вокзала — цена начинается с 17 тыс. грн. Аренда может достигать 30 тыс. грн.
Трехкомнатные квартиры. За аренду трехкомнатной квартиры в Киеве придется выложить как минимум 15 000 гривен, и такие помещения без хорошего ремонта. Так, на Оболони, Лукьяновке, Позняках, Осокорках, Лыбидской, ВДНХ, Дружбы народов аренда трехкомнатной квартиры обойдется в 18−25 тыс. грн.
Цена на аренду новых квартир на три комнаты составляет более 50 тыс. грн. Они расположены в новых жилых комплексах, например, в «Новопечерских Липках», «Французском квартале», Art Hall.
Аренда комнат в Киеве. Это самый дешевый вариант арендовать жилье в столице. В Киеве стоимость комнаты стартует от 1 тысяч гривен. С лучшими условиями, ремонтом, возле метро — 3,5 — 4 тыс. гривен. С современным ремонтом и всеми удобствами — от 5000 гривен.
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