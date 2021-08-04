Возле какой станции метро самые дешевые и самые дорогие квартиры

В июле 2021 года на рынке новостроек Киева средняя цена квадратного метра составила 36 440 грн.

Об этом свидетельствует аналитика портала СтройОбзор.

Как известно, стоимость квартир в новостройках Киева зависит от расположения дома, в том числе и относительно станции метро.

В список самых дорогих локаций, где возводятся дома, попадают:

станция метро «Крещатик» (152 838 грн. за кв. м);

«Кловская» (103 120 грн. за кв. м);

«Золотые ворота» (94 188 грн. за кв. м);

«Арсенальная» (81 450 грн. за кв. м);

«Олимпийская» (86 389 грн. за кв. м).

Если говорить о станциях метро, возле которых строят самые бюджетные дома, то здесь в первых рядах:

метро «Красный хутор» – 19 250 грн. за кв. м;

«Вырлица» – 19 500 грн. за кв. м;

«Оболонь» – 21 996 грн. за кв. м;

«Бориспольская» – 22 280 грн. за кв. м;

«Васильковская» – 25 262 грн. за кв. м.

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Динамика цен в зависимости от класса жилья. Эксперты отмечают, что в июле 2021 года на рынке новостроек Киева значительное изменение коснулось класса «комфорт». В остальных показатели также не остались прежними, но скачков не было:

в эконом-классе цена опустилась на 1,8%. Если весь прошлый год цены были относительно стабильными, то в этом году изменения более ощутимые. При этом наблюдается тенденция на уменьшение стоимости. На сегодня средняя цена составляет 25 842 грн. за кв. м;

с «комфортом» ситуация похожая. С осени 2020-го и последующие полгода колебания цены хоть и было, но не такое резкое, как последние полгода. После июльского падения цена резко поднялась на 6,5% и составила 29 334 грн. за «квадрат»;

в июле менее резкие изменения показал бизнес-класс. Цена поднялась на 1,7% и составила 54 946 грн. Если сравнить колебание цен в этом классе с другими, то «бизнес» – самый нестабильный;

такая же ситуация характерна и для класса * «премиум».* Хотя в уходящем месяце изменения были менее существенными, чем в начале лета. Стоимость квадратного метра здесь составила 67 574 грн. Если говорить о процентном соотношении с предыдущим месяцем, то оно поднялось всего на 1%.

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