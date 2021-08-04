Возле какой станции метро самые дешевые и самые дорогие квартиры

В июле 2021 года на рынке новостроек Киева средняя цена квадратного метра составила 36 440 грн.
Об этом свидетельствует аналитика портала СтройОбзор.
Как известно, стоимость квартир в новостройках Киева зависит от расположения дома, в том числе и относительно станции метро.
В список самых дорогих локаций, где возводятся дома, попадают:
Если говорить о станциях метро, возле которых строят самые бюджетные дома, то здесь в первых рядах:
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Динамика цен в зависимости от класса жилья. Эксперты отмечают, что в июле 2021 года на рынке новостроек Киева значительное изменение коснулось класса «комфорт». В остальных показатели также не остались прежними, но скачков не было:
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