День финансов: новый тариф на свет, стратегия приватизации ПриватБанка, продление карантина в Украине

В среду, 11 августа, расскажем о возможных вариантах приватизации ПриватБанка и минимальных ценах на отели в Египте.

В Украине продлили карантин. Из-за постепенного ухудшения ситуации с коронавирусом в Украине продлят адаптивный карантин и режим чрезвычайной ситуации на два месяца – до 1 октября. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, специалисты начинают фиксировать первые негативные тенденции относительно роста количества госпитализаций и тяжелых больных коронавирусом.

Тариф на свет снизили, но не для всех. Кабмин сегодня принял постановление о снижении тарифа на электроэнергию. С 1 октября этого года домохозяйства, потребляющие менее 250 кВт-ч электроэнергии, будут платить за нее по тарифу 1,44 грн/кВт-ч. Для остальных домохозяйств тариф останется без изменений — то есть 1,68 грн/кВт-ч.

Ключевой закон о ДіяCity подписан. Президент Владимир Зеленский подписал Закон «О стимулировании развития цифровой экономики в Украине». Документ вводит правовой режим «Дія Сіті» и определяет организационные, правовые и финансовые основы его функционирования. Согласно закону, к компаниям-резидентам «Дія Сіті» будут применяться специальные условия налогообложения. Стать таким резидентом может юридическое лицо, зарегистрированное на территории Украины, которое соответствует ряду требований.

Стратегия приватизации ПриватБанка. Сегодня Кабмин утвердил стратегию развития государственного ПриватБанка до 2024 года. Она предусматривает разделение его на “хороший банк” и реструктуризационное подразделение для успешной приватизации. В стратегии определены три возможные опции приватизации: частное размещение всего банка, частное размещение «хорошего банка» и первичное размещение акций «хорошего банка». Поступления от продажи банка могут составить около 80 млрд грн.

Спецнормативы при расчете субсидий. Кабмин отменил норму об увеличении на 50% социальных нормативов при назначении субсидий. Повышенный норматив будет действовать только в случае введения в регионе «красного» уровня карантина. В то же время, по данным Минсоцполитики, на сегодня помощь назначена почти 80 процентам прошлогодних субсидиантов.

Доплаты пенсионерам в возрасте от 70 до 75 лет. Минсоцполитики предлагает с 1 октября 2022 года пенсионерам в возрасте от 70 до 75 лет каждый месяц доплачивать по 300 гривен. Также планируется ежегодная индексация таких доплат пенсионерам. Так, начиная с 2023 года, размер ежемесячной компенсационной выплаты ежегодно с 1 марта повышается на коэффициент увеличения, который определяется Кабмином с одновременным определением коэффициента увеличения показателя средней заработной платы.

Минимальные цены на отели в Египте. Для того чтобы побороть нелегальную конкуренцию между отельерами, которые снижают цены и предоставляют туристам недостаточно хороший сервис, с 1 ноября минимальная цена на размещение в пятизвездочном отеле в Египте будет составлять 40 долларов на человека, в четырехзвездочном — 28 долларов. Также власти страны снизили цены на обслуживание самолетов в аэропорту на 20−50% и сделали скидки на авиатопливо, которые будут действовать до апреля 2022 года.

Одна из самых масштабных краж криптовалюты. Хакеры взломали платформу на основе блокчейн Poly Network и вывели более 600 миллионов долларов в криптовалютах. Всего злоумышленники вывели 2 858 токенов криптовалюты Ethereum на сумму около 267 миллионов долларов, 6 610 токенов Binance на сумму более 252 миллионов долларов и примерно 85 миллионов долларов в токенах USDC в сети Polygon.

Напомним, что с 1 июля в Украине официально заработал рынок купли-продажи земли. Данное решение крайне заинтересовало как мелких, так и крупных фермеров. Однако, перед фермерами возник закономерный вопрос: где одолжить денег на развитие дела? Finance.ua изучил предложения на рынке кредитования и отобрал самые интересные программы банков: