Власти Египта введут минимальные цены на отели

В Египте с 1 ноября минимальной ценой на размещение в пятизвездочном отеле будет 40 долларов на человека, в четырехзвездочном — 28 долларов.

Об этом заявил министр туризма страны Халед аль-Анани.

По его словам, это поможет привлечь в страну как можно больше иностранных туристов и поможет гарантировать высокий уровень обслуживания гостей.

«Это позволит побороть нелегальную конкуренцию между отельерами, которые снижают цены и предоставляют туристам недостаточно хороший сервис», — пояснил Халед аль-Анани.

Глава Минтуризма Египта добавил, что правительство развивает ряд программ, направленных на восстановление сектора туризма.

Так, среди других мер, власти страны снизили цены на обслуживание самолетов в аэропорту на 20−50% и сделали скидки на авиатопливо, которые будут действовать до апреля 2022 года.

Также власти планируют запустить внутренние авиарейсы между курортами Хургада и Шарм-эль-Шейх и популярными туристическими достопримечательностями Египта — Луксором, Абу-Симбелом и Асуаном. По словам министра, авиабилет туда-обратно будет стоить 99 долларов.

Справка Finance.ua:

Ранее правительство Египта обновило правила доступа туристов на территорию страны. Теперь делать ПЦР-тест не обязательно, если путешественники имеют свидетельство о вакцинации против COVID-19. При этом должны быть выполнены следующие условия:

сертификат должен быть выдан лабораторией, аккредитованной в стране выдачи документа;

содержит QR код без всяких исправлений, изменений, добавлений;

прошло 14 дней с момента введения второй дозы Pfizer / Moderna / AstraZeneca / Sinopharm / Sinovac / Sputnik;

прошло 14 дней с введения препарата Johnson&Johnson;

вакцина должна быть из списка, утвержденного ВОЗ ;

; для тех пассажиров, которые еще не прошли вакцинацию, правила остаются неизменными: для туристов в возрасте от 6 лет обязательным условием попадания в страну является наличие отрицательного результата ПЦР -теста, сделанного не более чем за 72 часа до прибытия.

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