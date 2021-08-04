Власти Египта введут минимальные цены на отели

В Египте с 1 ноября минимальной ценой на размещение в пятизвездочном отеле будет 40 долларов на человека, в четырехзвездочном — 28 долларов.
Об этом заявил министр туризма страны Халед аль-Анани.
По его словам, это поможет привлечь в страну как можно больше иностранных туристов и поможет гарантировать высокий уровень обслуживания гостей.
«Это позволит побороть нелегальную конкуренцию между отельерами, которые снижают цены и предоставляют туристам недостаточно хороший сервис», — пояснил Халед аль-Анани.
Глава Минтуризма Египта добавил, что правительство развивает ряд программ, направленных на восстановление сектора туризма.
Так, среди других мер, власти страны снизили цены на обслуживание самолетов в аэропорту на 20−50% и сделали скидки на авиатопливо, которые будут действовать до апреля 2022 года.
Также власти планируют запустить внутренние авиарейсы между курортами Хургада и Шарм-эль-Шейх и популярными туристическими достопримечательностями Египта — Луксором, Абу-Симбелом и Асуаном. По словам министра, авиабилет туда-обратно будет стоить 99 долларов.
Ранее правительство Египта обновило правила доступа туристов на территорию страны. Теперь делать ПЦР-тест не обязательно, если путешественники имеют свидетельство о вакцинации против COVID-19. При этом должны быть выполнены следующие условия:
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