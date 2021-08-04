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Пенсионерам в возрасте от 70 до 75 лет планируют доплачивать по 300 гривен

Пенсионерам в возрасте от 70 до 75 лет планируют доплачивать по 300 гривен

Минсоцполитики подготовило проект постановления Кабинета Министров о ежемесячной компенсационной выплате по 300 гривен пенсионерам в возрасте от 70 до 75 лет. Планируется начать выплаты с 1 октября 2022 года.

Об этом свидетельствует проект документа, опубликованный на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

«Ежемесячная компенсационная выплата лицам, достигшим возраста 70 лет после 1 октября 2022 г., устанавливается и выплачивается с даты достижения ими указанного возраста», — говорится в документе.

Кроме того, планируется ежегодная индексация таких доплат пенсионерам. Документом предусмотрено, что начиная с 2023 года размер ежемесячной компенсационной выплаты ежегодно с 1 марта повышается на коэффициент увеличения, который определяется Кабмином с одновременным определением коэффициента увеличения показателя средней заработной платы.

Каждый последующий перерасчет в связи с увеличением ежемесячной компенсационной выплаты производится с учетом увеличенного в предыдущие годы размера ежемесячной компенсационной выплаты.

Справка Finance.ua:

  • премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предупредил, что пенсии украинцев вырастут вдвое в случае введения накопительной пенсионной системы, заявил глава Кабмина на заседании правительства;
  • часть украинцев смогут оформить пенсию без справок о доходах. В случае утраты документов о заработной плате и невозможности их восстановить, украинцы могут идти на пенсию, устанавливая заработную плату за конкретный период без поисков своих бывших работодателей.

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По материалам РБК-Украина
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