Пенсионерам в возрасте от 70 до 75 лет планируют доплачивать по 300 гривен

Минсоцполитики подготовило проект постановления Кабинета Министров о ежемесячной компенсационной выплате по 300 гривен пенсионерам в возрасте от 70 до 75 лет. Планируется начать выплаты с 1 октября 2022 года.
Об этом свидетельствует проект документа, опубликованный на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).
«Ежемесячная компенсационная выплата лицам, достигшим возраста 70 лет после 1 октября 2022 г., устанавливается и выплачивается с даты достижения ими указанного возраста», — говорится в документе.
Кроме того, планируется ежегодная индексация таких доплат пенсионерам. Документом предусмотрено, что начиная с 2023 года размер ежемесячной компенсационной выплаты ежегодно с 1 марта повышается на коэффициент увеличения, который определяется Кабмином с одновременным определением коэффициента увеличения показателя средней заработной платы.
Каждый последующий перерасчет в связи с увеличением ежемесячной компенсационной выплаты производится с учетом увеличенного в предыдущие годы размера ежемесячной компенсационной выплаты.
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