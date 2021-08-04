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Спецнормативы при расчете субсидий продлили только для «красных» зон

Спецнормативы при расчете субсидий продлили только для «красных» зон

Сегодня правительство приняло постановление «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины», которое обеспечивает применение увеличенных социальных норм для расчета субсидии на коммунальные услуги жителям тех регионов, которые окажутся в «красной зоне» карантина.

Об этом сообщает Министерство социальной политики.

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Как сообщается, весной прошлого года, когда вводился карантин, нормативы на жилищно-коммунальные услуги, в частности на электроэнергию, газ для приготовления пищи, подогрев воды, были увеличены на 50 процентов. Эта норма вводилась для поддержки населения, так как люди находятся дома и, соответственно, тратили больше ресурсов, при этом их доходы сокращались.

Своим постановлением Правительство ввело продление действия этого механизма поддержки населения регионов, которые окажутся в «красной зоне” в случае новой волны коронавируса во время отопительного сезона.

«Если снова придется вводить жесткие карантинные ограничения в отдельных областях, люди в таких регионах автоматически, без дополнительных обращений получат поддержку от государства в виде увеличения социальных нормативов при предоставлении жилищных субсидий», — подчеркнула Министр социальной политики Украины Марина Лазебная.

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По словам Министра, в случае возможного увеличения тарифов на коммунальные услуги будет сделано все для защиты интересов населения. Даже если человек обратится за субсидией в течение трех месяцев после роста тарифов, помощь ему будет назначена с месяца их повышения.

Процесс назначения жилищных субсидий. По состоянию на начало августа субсидии были назначены уже более 2,3 млн домохозяйств, из них 1,9 млн — в автоматическом режиме. В прошлом отопительном сезоне субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг получали около трех миллионов домохозяйств. То есть на сегодня почти 80 процентам прошлогодних субсидиантов помощь уже назначена. Остальные получат назначение с началом отопительного сезона, когда возрастет потребность домохозяйств в государственной поддержке.

«Все граждане, которые будут нуждаться в субсидиях, их получат. Соответствующее финансирование предусмотрено, и мы готовы реагировать на возможный рост тарифов», — отметила Марина Лазебная.

По материалам Finance.UA
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