Карантин продлили до октября

На заседании Кабинета Министров Украины 11 июля 2021 года было принято решение о продлении адаптивного карантина, а также продлении режима чрезвычайной ситуации до 1 октября 2021 года.

По словам Премьер-министра Дениса Шмыгаля текущая эпидемическая ситуация полностью контролируемая, но специалисты начинают фиксировать первые негативные тенденции относительно роста количества госпитализаций и тяжелых больных коронавирусом.

«Министерство здравоохранения готовит больницы, а количество коек с подведенным кислородом, по данным Минздрава, составляет почти 100%. Кроме того, отдельно закуплено 15 тысяч кислородных концентраторов, которые позволят лечить украинцев на амбулаторном этапе», — отметил Премьер-министр.

Также глава украинского правительства рассказал, что за прошедшую неделю в Украине сделали почти 1 млн прививок.

«Будем и дальше ускорять темпы вакцинации. Вакцина у нас есть в достаточном количестве, чтобы каждый желающий мог получить защиту. Поставки происходят регулярно, как за счет государственного бюджета, так и в виде помощи от наших международных партнеров», — отметил Денис Шмыгаль.

В Украине действуют четыре зоны карантина («красная», «оранжевая», «желтая» и «зеленая»). Сейчас все области в «зеленой» зоне, где действует масочный режим и социальная дистанция.

Справка Finance.ua:

министр здравоохранения Виктор Ляшко предполагает возможное введение привилегий для вакцинированных от COVID -19. В частности, школы, кинотеатры и музеи будут работать во время локдауна при условии наличия прививок;