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Хакеры похитили более $600 млн в криптовалюте, взломав Poly Network

Хакеры похитили более $600 млн в криптовалюте, взломав Poly Network

Хакеры взломали платформу на основе блокчейн Poly Network и вывели более 600 миллионов долларов в криптовалютах. Это может быть одной из самых масштабных краж такого рода в истории децентрализованных финансовых сервисов DeFi).

Компания SlowMist, которая специализируется на безопасности систем на основе блокчейна, опубликовала заявление по инциденту во вторник, 10 августа.

Сама же Poly Network выложила в Twitter письмо к хакерам, где отметила, что эта кража является крупнейшей в истории DeFi и пригрозила, что правоохранители в любой стране классифицируют это как «значительное экономическое преступление» и будут преследовать преступников.

“Очень глупо в дальнейшем совершать какие-либо транзакции. Деньги, которые вы украли, принадлежат десяткам тысячам членов сообщества криптовалют. Вы должны поговорить с нами, чтобы найти решение», ㅡ говорится в сообщении.

Потери. Как пишет Forbes, всего злоумышленники вывели 2 858 токенов криптовалюты Ethereum на сумму около 267 миллионов долларов, 6 610 токенов Binance на сумму более 252 миллионов долларов и примерно 85 миллионов долларов в токенах USDC в сети Polygon.

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Так, совокупная стоимость украденных токенов, по состоянию на утро вторника, 10 августа, составляла примерно 604 миллиона долларов. Это даже больше, чем кража 460 миллионов долларов на бирже криптовалюты Mt. Gox, что привело к банкротству этой компании и ужесточению регулирования на рынке криптовалюты семь лет назад.

Вскоре после взлома Tether компания, стоящая за третьей по величине криптовалютой в мире по рыночной капитализации, заморозила примерно 33 миллиона долларов в токенах USDT.

В то же время SlowMist заявила, что уже идентифицировала адрес электронной почты, IP-адрес и отпечатки пальцев устройства злоумышленника, а также работает над отслеживанием дополнительных ключей идентификации.

По материалам hromadske.tv
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