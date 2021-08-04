Зеленский подписал ключевой закон о ДіяCity

Президент Владимир Зеленский подписал Закон «О стимулировании развития цифровой экономики в Украине» № 1667-ІХ, который парламент принял 15 июля 2021 года.

Об этом сообщает Офис Президента.

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Цель документа. Закон призван создать благоприятные условия для ведения инновационного бизнеса в Украине, развития цифровой инфраструктуры, привлечения инвестиций и талантливых специалистов.

Для стимулирования развития цифровой экономики документ вводит правовой режим «Дія Сіті» и определяет организационные, правовые и финансовые основы его функционирования. Этот правовой режим предусматривает специальные условия налогообложения, которые будут определены Налоговым кодексом Украины.

Специальные условия налогообложения будут применяться к компаниям-резидентам «Дія Сіті». Стать таким резидентом может юридическое лицо, зарегистрированное на территории Украины, которое соответствует ряду требований, указанных в документе. Статус резидента «Дія Сіті» предоставляет уполномоченный центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сфере цифровой экономики. Закон определяет вопросы, связанные с приобретением и утратой этого статуса.

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Информация о компаниях, имеющих или находившихся в статусе резидента «Дія Сіті», содержится в электронном реестре «Дія Сіті», который является открытым и обнародуется в сети интернет.

Правовой режим «Дія Сіті» устанавливается на срок не менее 25 лет со дня внесения в реестр записи о ее первом резиденте.

Также закон содержит нормы, связанные с временной нетрудоспособностью и социальными гарантиями для гиг-специалистов, их общеобязательным государственным социальным страхованием, а также правом интеллектуальной собственности на объект, созданный в связи с выполнением гиг-контракта.

Когда вступает в силу. Закон вступает в силу на следующий день после опубликования, кроме пункта 9 части четвертой статьи 5 (отнесение деятельности поставщика услуг, связанных с оборотом виртуальных активов, к видам деятельности, осуществление которых стимулируется путем создания правового режима «Дія Сіті»). Этот пункт вступает в силу через шесть месяцев со дня вступления в силу Закона Украины, определяющего особенности правоотношений в сфере обращения виртуальных активов.