Ставки для населения снижаются: сколько стоит банковский кредит

В Национальном банке Украины поделились оперативными данными о ставках по кредитам.
Сколько стоит кредит в банке:
Кредитный портфель банков за месяц вырос на 0,1% до 981 млрд гривен,
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