Ставки для населения снижаются: сколько стоит банковский кредит

В Национальном банке Украины поделились оперативными данными о ставках по кредитам.

Сколько стоит кредит в банке:

средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в июле 2021 года в национальной валюте составляли 33,9% годовых. По сравнению с июнем ставки снизились на 0,6 п. п;

ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте упали до 2,8% годовых;

ставки по гривневым кредитам для предприятий в июле выросли с 8,9% до 9,3% годовых;

для предприятий в валюте этот показатель снизился с 5,3% до 4,9%.

Кредитный портфель банков за месяц вырос на 0,1% до 981 млрд гривен, в т. ч. населения вырос на 0,7% до 219 млрд гривен, предприятий — упал на 0,1% до 750 млрд гривен.

Справка Finance.ua:

украинцы, потерявшие паспорт, могут «приобрести» солидные обязательства по кредитам, которых они не брали. Схемы, по которым мошенники берут займы на потерянные документы — не редкость. Как от этого уберечься — читайте по ссылке;

Форум ведущих международных финансовых учреждений, членами которого являются 12 международных банков, работающих в Украине, рассказал о возможном сокращении программы «Доступные кредиты 5−7-9%»;