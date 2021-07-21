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Проверки претендентов на субсидию: что вправе требовать инспектор соцслужбы

Проверки претендентов на субсидию: что вправе требовать инспектор соцслужбы

Перед началом нового отопительного сезона Кабмин утвердил постановление, в котором был определен порядок контроля не только за органами, которые собирают документы граждан для назначения субсидий, но и за самими получателями государственного пособия.

Так, главный государственный социальный инспектор и государственный социальный инспектор получили право проверять правдивость информации, которую в органы соцзащиты предоставил претендент на субсидию. В том числе и информацию относительно членов его семьи.

Проверки личных дел могут проводится выборочно. По их итогам составляются акты с выводами о том, верно или неверно была назначена субсидия.

Также инспекторы могут проверять информацию о фактическом месте проживания внутренне перемещенных лиц, составлять акт о материально-бытовом положении семьи, принимать меры по возврату государству излишне выплаченной соцпомощи.

Их полномочия распространяются и на посещение квартир субсидиантов, для чего требуется согласие последних. Цель — определение состава семьи и того, в какой степени домохозяйство нуждается в госпомощи. При этом могут опрашиваться члены семьи гражданина, обратившегося за назначением субсидий.

Инспектор может провести проверку и по месту работы, уточняя информацию о доходах. Правда, в этом случае он должен предъявить работодателю соответствующее решение.

Справка Finance.ua:

  • министр социальной политики Украины Марина Лазебная рассказала об отмене карантинных норм на жилищно-коммунальные услуги. Она отметила, что сейчас страна не в «красной» зоне, доходы людей растут, поэтому с 1 октября эта карантинная норма отменяется, но в случае нового всплеска заболеваемости коронавирусной болезнью она может быть возвращена;
  • Минсоцполитики предложило снизить на 50% социальные нормативы потребления жилищно-коммунальных услуг, на которые рассчитывается размер субсидии;
  • если средства за субсидию перечислялись в Ощадбанк, который и оплачивал коммунальные платежи, пакет документов на получение помощи от государства нужно подать заново. Речь идет о людях, которые подавали документы на субсидию в начале прошлого отопительного сезона.

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По материалам Факты и комментарии
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