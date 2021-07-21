Проверки претендентов на субсидию: что вправе требовать инспектор соцслужбы

Перед началом нового отопительного сезона Кабмин утвердил постановление, в котором был определен порядок контроля не только за органами, которые собирают документы граждан для назначения субсидий, но и за самими получателями государственного пособия.
Так, главный государственный социальный инспектор и государственный социальный инспектор получили право проверять правдивость информации, которую в органы соцзащиты предоставил претендент на субсидию. В том числе и информацию относительно членов его семьи.
Проверки личных дел могут проводится выборочно. По их итогам составляются акты с выводами о том, верно или неверно была назначена субсидия.
Также инспекторы могут проверять информацию о фактическом месте проживания внутренне перемещенных лиц, составлять акт о материально-бытовом положении семьи, принимать меры по возврату государству излишне выплаченной соцпомощи.
Их полномочия распространяются и на посещение квартир субсидиантов, для чего требуется согласие последних. Цель — определение состава семьи и того, в какой степени домохозяйство нуждается в госпомощи. При этом могут опрашиваться члены семьи гражданина, обратившегося за назначением субсидий.
Инспектор может провести проверку и по месту работы, уточняя информацию о доходах. Правда, в этом случае он должен предъявить работодателю соответствующее решение.
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