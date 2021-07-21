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Освобождение от уплаты ЕН в карантин закончилось

Освобождение от уплаты ЕН в карантин закончилось

В мае закончилось освобождение от уплаты единого налога в карантин и с июня налогоплательщики должны его платить.

Об этом сообщает Главное управление ГНС в Запорожской области.

Как сказано в сообщении, Законом Украины от 4 декабря 2020 года № 1072 предусмотрены льготы для физических лиц – предпринимателей – плательщиков единого налога первой группы.

Плательщики единого налога первой группы временно освобождались от уплаты единого налога за декабрь 2020 года и январь-май 2021 года (кроме случаев нарушения условий применения первой группы плательщиков единого налога).

Что это значит. Единый налог упрощенцы первой группы могли не платить за декабрь 2020 года и с января по май (включительно) 2021 года.

Что изменилось. В мае закончились преференции для плательщиков единого налога первой группы. С июня 2021 года единый налог уплачивается на общих основаниях.

“Обращаем внимание плательщиков единого налога первой группы на необходимость своевременной уплаты единого налога путем осуществления авансового взноса не позднее 20 числа (включительно) текущего месяца в соответствии с п. 295.1 ст. 295 Налогового кодекса Украины”, – отметили налоговики.

Справка Finance.ua:

  • Правительство Украины разработало законопроект № 5600, который предусматривает внесение ряда изменений в Налоговый кодекс.
  • Норма законопроекта об изменениях в Налоговый кодекс относительно отмены льготы по НДС на операции по поставке жилья на вторичном рынке не касается физических лиц, которые продают или собираются продать свое жилье на вторичном рынке, поскольку они не являются плательщиками НДС.

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По материалам Finance.UA
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