Эксперты оценили кадровую политику Нацбанка

Глава НБУ Кирилл Шевченко формирует собственную команду. Недавно совет Нацбанка назначила заместителем главы регулятора Сергея Николайчука. По мнению специалистов, это назначение вписывается в кадровую политику НБУ, построенную на компетентности и коллегиальности.

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Об этом сообщает РБК-Украина стал ссылкой на комментарии экспертов.

Кирилл Шевченко не стал радикально менять штат регулятора, что положительно отразилось на результатах работы. Для сравнения, экс-глава НБУ Валерия Гонтарева уволила 80% сотрудников Нацбанка после появления на Институтской.

По словам члена Совета НБУ Василия Горбаля, Кирилл Шевченко получил большой кредит доверия от Верховной рады.

«Сам ратовал за то, чтобы главой НБУ был банкир-практик, чтобы Национальный банк стал более украиноцентричным, более открытым для украинских банков и, соответственно, для клиентов», — заявил Горбаль.

По словам председателя Комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, под руководством Шевченко НБУ ведет взвешенную политику, что подтверждает учетная ставка, золотовалютные резервы и кредитная политика.

«Довольны тем, что Шевченко делает в Национальном банке, тем, что вообще все правление делает в Национальном банке», — сказал он.

Однако недавно руководитель и 9 сотрудников Департамента лицензирования Национального банка объявили об отставке из-за невозможности работать в условиях «централизации принятия решений в одних руках». Впоследствии они попросили главу НБУ отсрочить его до 1 сентября, что блокирует поиск новых кадров.

«Национальный банк вынужден отложить начало конкурсного отбора кандидатов на должность директоров соответствующих департаментов и подбора кандидатов на остальные должности — пока они не станут вакантными», — говорится в сообщении.

Политолог Дмитрий Марунич уверен, что банкиры стали заложниками чужих политических игр.

«Видимо, осознав перспективы обещанного трудоустройства от Екатерины Рожковой, „свежеуволенные“ как под копирку написали заявления об отзыве даты последнего дня — 15 июля и поголовно взяли отпуска до 1 сентября», — отметил политолог.

Справка Finance.ua: