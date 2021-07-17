Мошенники подделывают сайты Райффайзен Банка и воруют деньги со счетов клиентов

Мошенники начали фишинг-рассылку клиентам Райффайзен Банка, чтобы получить доступ к их счетам.

Об этом говорится в сообщении банка в мобильном приложении.

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«В последнее время мы наблюдаем рост количества попыток получить несанкционированный доступ к аккаунтам клиентов с помощью фишинг-рассылок. Эти рассылки содержат ссылки на сайты, которые полностью дублируют Райффайзен Онлайн», — говорится в сообщении.

В банке призвали клиентов быть очень внимательными и всегда проверять адрес ссылки.

«Райффайзен онлайн всегда доступен через официальные мобильные приложения Райффайзен онлайн и через веб-сайт — online.aval.ua. Все остальные адреса и приложения — фишинговые», — пояснили в Райффайзен Банке.

Ранее мы писали, что служба безопасности ПриватБанка предупредила украинцев о новой схеме мошенничества. Зарегистрированный неизвестными лицами в США сайт незаконно использует логотип и айдентику банка.