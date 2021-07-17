0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 131 0

Мошенники подделывают сайты Райффайзен Банка и воруют деньги со счетов клиентов

Мошенники подделывают сайты Райффайзен Банка и воруют деньги со счетов клиентов

Мошенники начали фишинг-рассылку клиентам Райффайзен Банка, чтобы получить доступ к их счетам.

Об этом говорится в сообщении банка в мобильном приложении.

Читайте также: Куда не стоит нести деньги: НКЦБФР обновила список сомнительных финансовых проектов

«В последнее время мы наблюдаем рост количества попыток получить несанкционированный доступ к аккаунтам клиентов с помощью фишинг-рассылок. Эти рассылки содержат ссылки на сайты, которые полностью дублируют Райффайзен Онлайн», — говорится в сообщении.

В банке призвали клиентов быть очень внимательными и всегда проверять адрес ссылки.

«Райффайзен онлайн всегда доступен через официальные мобильные приложения Райффайзен онлайн и через веб-сайт — online.aval.ua. Все остальные адреса и приложения — фишинговые», — пояснили в Райффайзен Банке.

Ранее мы писали, что служба безопасности ПриватБанка предупредила украинцев о новой схеме мошенничества. Зарегистрированный неизвестными лицами в США сайт незаконно использует логотип и айдентику банка.

По материалам Минфин.com.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Криминал
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.