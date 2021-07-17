Мошенники подделывают сайты Райффайзен Банка и воруют деньги со счетов клиентов

Мошенники начали фишинг-рассылку клиентам Райффайзен Банка, чтобы получить доступ к их счетам.
Об этом говорится в сообщении банка в мобильном приложении.
Читайте также: Куда не стоит нести деньги: НКЦБФР обновила список сомнительных финансовых проектов
«В последнее время мы наблюдаем рост количества попыток получить несанкционированный доступ к аккаунтам клиентов с помощью фишинг-рассылок. Эти рассылки содержат ссылки на сайты, которые полностью дублируют Райффайзен Онлайн», — говорится в сообщении.
В банке призвали клиентов быть очень внимательными и всегда проверять адрес ссылки.
«Райффайзен онлайн всегда доступен через официальные мобильные приложения Райффайзен онлайн и через веб-сайт — online.aval.ua. Все остальные адреса и приложения — фишинговые», — пояснили в Райффайзен Банке.
Ранее мы писали, что служба безопасности ПриватБанка предупредила украинцев о новой схеме мошенничества. Зарегистрированный неизвестными лицами в США сайт незаконно использует логотип и айдентику банка.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Нужна ли видеофиксация техосмотра в Украине: мнения читателейВчера, 09:31 - 801 19
Гетманцев объяснил, почему жилье облагают новыми налогамиВчера, 14:00 - 7705 15
Цены на подсолнечное масло осенью изменятсяВчера, 05:52 - 2440 8
В Кабмине признали три риска накопительной системы пенсийВчера, 17:00 - 852 7
40% созданных в Украине пунктов вакцинации от COVID не работают — ЛяшкоВчера, 12:45 - 541 7
Гетманцев объяснил, почему жилье облагают новыми налогамиВчера, 14:00 - 7705 15
В НБУ назвали причины блокировки переводов с карты на картуВчера, 12:00 - 2768 2
Нацбанк принял решение по учетной ставкеВчера, 14:16 - 2547 2
В Украине ищут полярников на зарплату в 54 тыс. грн: вакансииВчера, 18:46 - 1671 2
Renault представил Kangoo нового поколенияВчера, 22:00 - 1569
В мире продали первое искусственное сердце: его успешно пересадили пациенту (видео)Позавчера, 09:40 - 486 4
Завод Малышева представит в Турции прототип двигателя для танка Altay20.07.2021, 09:48 - 643 4
В DB Schenker используют интеллектуальные очки для работы с заказами на складах в Германии17.07.2021, 11:30 - 434
В Украине построили первую за 10 лет взлетно-посадочную полосу16.07.2021, 10:35 - 1376
Украинская армия получила первый турецкий ударный беспилотник Bayraktar (фото)15.07.2021, 12:55 - 901 3