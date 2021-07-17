Украинские майнеры в 2020 продали Bitcoin на $400 млн

Украина в 2020 году заняла 10 место в рейтинге стран, получивших наибольшую прибыль от продажи Bitcoin.

Об этом говорится в исследовании аналитической платформы Chainanalysis.

Прибыль украинских майнеров составила $400 млн или около 12 млрд гривен.

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Согласно Глобальному индексу принятия криптовалют (The 2020 Global Crypto Adoption Index), Украина стала первой страной в мире по общей криптовалютной активности.

В этот показатель вошли количество и объемы транзакций, приведенных к паритету покупательной способности на душу населения.

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