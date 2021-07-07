День финансов: «Мотор Сич» и новое производство, решение по «АВК», распродажа от Ситибанка

Вторник, 13 июля. Сегодня подсчитаем, за сколько можно арендовать квартиру в Киеве, и сколько литров бензина можно купить на среднестатистическую зарплату.

Дело – труба? Украина нуждается в гарантиях стабильного газоснабжения в случае запуска газопровода «Северный поток-2» по дну Балтийского моря, заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Для нас это не просто слова — энергетическая безопасность. Мы получаем за транзит 2 млрд долларов ежегодно за транзит», – заявил Зеленский. Он добавил, что Украине нужно ориентировочно 10−15 лет гарантий обеспеченности стабильным газоснабжением для населения.

Цены на аренду и годовой рекорд. Цены на аренду квартир в Киеве достигли своего максимума за последний год. В среднем с июля 2020-го они выросли на 21%. Об этом сообщают эксперты «Центра экономических стратегий». Аналитики утверждают, что только за последнюю неделю цены на аренду однокомнатных квартир выросли на 6,6%, двухкомнатных — на 4%, а трехкомнатных — на 6%.

Автоматический арест счетов. Все ли настолько страшно? С 6 июля в Украине вступил в силу Приказ министерства юстиции от 23.03.2021 № 1061/5 «О порядке автоматизированного ареста средств должников на счетах в банках». Он значительно упростил процедуру поиска и ареста средств должников на банковских счетах. А также расширил перечень тех категорий должников, чьи средства подлежат аресту.

Но, не пугайтесь, в материале по ссылке ниже мы рассказываем, как все будет работать и почему это не так страшно, как «рисуют» некоторые СМИ:

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«Мотор Сич» запускает новое производство. АО «Мотор Сич» начинает делать фюзеляжи для отечественных вертолетов взлетным весом 4,5 тонны. Об этом рассказал руководитель «Мотор Сичи» Вячеслав Богуслаев. Напомним, крупнейший производитель авиационных двигателей и газотурбинных установок в Украине закончил 2020 год с чистым убытком 672,63 млн гривен.

Не орите на меня! Коллекторов обязали быть вежливыми. Национальный банк установил квалификационные требования, которым должны соответствовать работники коллекторских компаний и лица, которых они привлекают на основании гражданско-правовых договоров. Цель – «обеспечить ответственное отношение кредитодателей, новых кредиторов и коллекторских компаний ко всем категориям потребителей. В частности, исключить случаи использования нецензурной лексики, угроз и морального давления».

ТОП стран для сезонной работы. Несмотря на то, что пандемия продолжается и туристическое движение Украины с Европой все еще запрещено, более 68% украинцев планируют поездку на работу за границу. Пока Польша остается неизменным лидером. Около 33% анкетированных планируют туда ехать в этом году. Но не отстает от нее и Германия с результатом 31%.

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В ней мы «зашили» текст с полезными лайфхаками, которые способны сделать любой перелет более комфортным.

Решение по «АВК». Хозяйственный суд Донецкой области признал ЗАО «АВК» банкротом и открыл ликвидационную процедуру из-за долгов предприятия. В частности, суд констатировал, что «имеет место факт превышения размера пассива должника над его активами, недостаточность имеющегося у должника имущества для удовлетворения требований кредиторов».

Ситибанк распродает «розницу» в РФ. Ситибанк приступил к активной фазе продажи розничного бизнеса в России. На кону 250 тыс. карт, кредиты на сумму около 40 млрд рублей, обязательства банка перед физлицами примерно на 160 млрд рублей. При этом банк не хочет продавать розничный бизнес по частям, хотя именно так до сих пор поступали иностранные игроки, покидавшие Россию или сокращавшие присутствие на местном рынке.

Соотношение цены на топливо к средней зарплате. Аналитики Picodi.com провели исследование, как изменились цены на топливо в первой половине 2021 относительно прошлого года, и подсчитали, сколько литров бензина могут купить украинцы на среднестатистическую заработную плату. Оказывается, только за первую половину 2021 году в Украине стоимость топлива увеличилась на 13,7%.