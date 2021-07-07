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Индекс бензина 2021: где самое выгодное соотношение цены на топливо к средней зарплате

Индекс бензина 2021: где самое выгодное соотношение цены на топливо к средней зарплате

Аналитики Picodi.com провели исследование, как изменились цены на топливо в первой половине 2021 относительно прошлого года, и подсчитали, сколько литров бензина могут купить украинцы на среднестатистическую заработную плату.

Цены на АЗС выросли. Первая половина 2021 года отметилась постепенным оживлением экономики и ростом цен на бензин по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Из европейских стран самый значительный скачок цен произошёл в Венгрии (+20,2%), Турции (+19,4%) и Люксембурге (+16,9%).

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В Украине стоимость топлива увеличилась на 13,7%. Страна оказалась на 5-м месте рейтинга. Меньший рост цен зафиксирован в Польше (+13,1%), Молдове (+10,9%), Словакии (+10%) и Беларуси (+4,9%).

Снижением цен могут похвастаться лишь Мальта и Албания.

Индекс бензина 2021. В Европе дешевле всего заправляются в России – здесь 1 литр бензина обойдётся всего в 0,65 $. На противоположном конце рейтинга с самым дорогим горючим оказались Нидерланды (2,07 $). В Украине средняя цена топлива в первой половине 2021 года составила 27,99 гривен (1,02 $), что позволило ей занять 4-e место из 42 попавших в рейтинг стран.

Уже третий раз лидером становится Швейцария с 3 582 литрами бензина. Второе и третье места заняли Люксембург (2 955 л) и Дания (2 328 л).

В этом году, по сравнению с прошлым, украинцы могут позволить себе купить больше бензина на среднюю заработную плату. Несмотря на это Украина вошла в тройку антилидеров рейтинга вместе с Албанией (289 литров) и Молдовой (358 л).

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Соседняя Польша заняла 25-е место рейтинга — там средняя заработная плата равна 808 литрам бензина по местным ценам. Венгерская зарплата — это 672 литра, что позволяет венграм занять 28-ю строчку рейтинга. Немцы же могут себе позволить купить 1 786 литров топлива на среднюю оплату труда.

По материалам Finance.UA
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