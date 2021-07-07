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Цены на аренду квартир в Киеве побили годовой рекорд (инфографика)

Цены на аренду квартир в Киеве побили годовой рекорд (инфографика)

Цены на аренду квартир в Киеве достигли своего максимума за последний год. В среднем с июля 2020-го они выросли на 21%.

Об этом сообщают эксперты «Центра экономических стратегий».

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Аналитики утверждают, что только за последнюю неделю цены на аренду однокомнатных квартир выросли на 6,6%, двухкомнатных — на 4%, а трехкомнатных — на 6%.

С июля 2020 года цены выросли в среднем на 21%: за последний год больше всего подорожали трехкомнатные варианты — на 27%. Отметим, что на прошлое лето и весну пришлись первые локдауны, что ударило по ценам на аренду.

Стоимость аренды:

  • в среднем аренда однокомнатной квартиры в Киеве сейчас обойдется в 11 843 грн в месяц;
  • двухкомнатной — 19 971 грн;
  • трехкомнатной – 37 241 грн.

Справка Finance.ua:

  • В июне 2021 года стоимость квартир на первичном рынке Киева достигла своего пика – средняя цена «квадрата» в прошлом месяце составляла 30 800 грн. В долларах – $1130.
  • Что касается вторички, то в мае 2021 года медианная цена предложения квартир в Киеве выросла на 3,6% по сравнению с апрелем и составила 1296 долл. США/кв. м.
По материалам Finance.UA
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