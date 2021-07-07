Цены на аренду квартир в Киеве побили годовой рекорд (инфографика)

Цены на аренду квартир в Киеве достигли своего максимума за последний год. В среднем с июля 2020-го они выросли на 21%.
Об этом сообщают эксперты «Центра экономических стратегий».
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Аналитики утверждают, что только за последнюю неделю цены на аренду однокомнатных квартир выросли на 6,6%, двухкомнатных — на 4%, а трехкомнатных — на 6%.
С июля 2020 года цены выросли в среднем на 21%: за последний год больше всего подорожали трехкомнатные варианты — на 27%. Отметим, что на прошлое лето и весну пришлись первые локдауны, что ударило по ценам на аренду.
Стоимость аренды:
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