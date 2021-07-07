Кондитерскую компанию «АВК» суд признал банкротом

Хозяйственный суд Донецкой области признал ЗАО «АВК» банкротом и открыл ликвидационную процедуру из-за долгов предприятия.
Об этом со ссылкой на постановление суда сообщает Finbalance.
В частности, суд констатировал, что «имеет место факт превышения размера пассива должника над его активами, недостаточность имеющегося у должника имущества для удовлетворения требований кредиторов».
Также «АВК» имеет низкую обеспеченность собственными деньгами, что снижает вероятность возможности неплатежеспособного предприятия использовать внесудебные меры восстановления платежеспособности. А также отрицательный результат показателя текущей платежеспособности.
Известно, что «АВК» имеет ряд долгов. В 2020 году Верховный Суд внес изменения в реестр требований кредиторов компании. Так, Всеукраинскому банку развития «АВК» должна 291,3 млн грн, Райффайзен Банку — 356,7 млн грн, Проминвестбанку — 1,34 млрд грн, Сбербанку — 1,2 млрд грн.
Кроме того, «АВК» имеет ряд кредитов, выданных под залог: Всеукраинскому банку развития — 199,5 млн грн, Райффайзен Банку — 42,5 млн грн, Проминвестбанку — 48,93 млн грн, Сбербанку — 442,3 млн грн.
Напомним, производство по делу о банкротстве ЧАО «АВК» (город Мариуполь) было открыто в 2016 году. Отмечается, что ранее Сбербанк отсудил у группы «АВК» кондитерские фабрики на Закарпатье и в оккупированном Донецке.
Сейчас на электронном аукционе OpenMarket (ГП «СЕТАМ») выставлены здания и сооружения кондитерского завода «АВК» в городе Днепр с общей стартовой стоимостью 120,7 млн грн.
Компании «АВК» принадлежат три завода — в Днепре, Луганске и Донецке (контроль над двумя последними компания потеряла). Общее количество сотрудников — 3500 человек.
До 2014 года 70% доходов «АВК» приходилось на российский рынок, на нем группа занимала 6% рынка шоколадной продукции. После введения Россией эмбарго в том же году этот рынок был полностью потерян.
В июне 2020 года стало известно, что компания «АВК» запустила новую кондитерскую фабрику в пригороде Днепра.
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