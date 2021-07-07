Планируют ли украинцы ехать на сезонные работы в 2021 году (инфографика)

Несмотря на то, что пандемия продолжается и туристическое движение Украины с Европой все еще запрещено, более 68% украинцев планируют поездку на работу за границу.

Об этом свидетельствует опрос кандидатов на портале europa.jobs.

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Однако в то же время целых 32% анкетированных до сих пор еще не знают, поедут ли на работу. То есть они уверены, что просто паковать чемоданы и приехать по безвизу пока не удастся. А около 25% людей вообще не планируют поездку на работу в этом году.

ТОП стран для заработков. Если говорить о странах, то пока Польша остается неизменным лидером. Около 33% анкетированных планируют туда ехать в этом году. Но не отстает от нее и Германия с результатом 31%. Ничего удивительного в этом нет, уже 2-3 года можно наблюдать увеличение спроса на работу в Германии. Основная причина – открытость немецкого правительства на мигрантов из-за пределов Европейского Союза.

Следующие места в рейтинге занимают Чехия (21%), Франция (2,3%), Нидерланды (2,3%).

Причины поездки за границу остаются неизменными: в основном это лучшие условия труда (32%) и более высокие зарплаты. Также это всегда возможность дополнительного заработка (32%) для реализации собственных планов на родине.

Потеря работы из-за пандемии (15%) как причина занимает лишь 4 место. С другой стороны, около 27% решают поехать на работу из-за уменьшения зарплаты в Украине. Как можно догадываться, уменьшение зарплаты – это результат пандемии и экономического кризиса во всем мире.

К популярным отраслям для трудоустройства за рубежом можно отнести агрокультуру, сбор овощей и фруктов (41%). На втором месте строительство – 28%.

Далее в рейтинге работа в отеле/магазине (18%) и уход за пенсионерами (13%). В случае работы в отеле или магазине мало что удивляет, потому что в таких вакансиях для иностранцев нет недостатка. Уход за пенсионерами – это нечто новое. Больше вакансий в этой области можно найти в Германии или Италии. Но чем больше пенсионер получает пенсии, тем чаще будут появляться такого рода вакансии.

Единичные ответы касались работы на заводе, водителем, слесарем и столяром.