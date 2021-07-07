Не орите на меня! Коллекторов обязали быть вежливыми

Национальный банк установил квалификационные требования, которым должны соответствовать работники коллекторских компаний и лица, которых они привлекают на основании гражданско-правовых договоров.
Так, регулятор установил требования к деловой репутации и профессиональной пригодности таких лиц. Коллекторские компании будут обязаны проверять и контролировать, соответствуют ли их работники этим требованиям.
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О каких требованиях идет речь? Работники обязаны иметь достаточный уровень знаний законодательства о защите прав потребителей и защите персональных данных. Также они не должны иметь судимости. Коллекторские компании будут обязаны проверять и контролировать, соответствуют ли работники определенным требованиям.
“Цель – обеспечить ответственное отношение кредитодателей, новых кредиторов и коллекторских компаний ко всем категориям потребителей. В частности, исключить случаи использования нецензурной лексики, угроз и морального давления на потребителя и других лиц при урегулировании просроченной задолженности”, – сказано в сообщении.
Регулятор также установил меры воздействия на коллекторские компании за нарушение прав потребителей:
Напомним, ранее НБУ установил тариф для регистрации коллекторских компаний. Он составит 24 тыс. грн.
Также в НБУ сформировали порядок надзора за работой и взаимодействием коллкеторов с должниками. В частности, такой шаг был принят, чтобы исключить случаи использования нецензурной лексики, угроз и морального давления на потребителя и других лиц при урегулировании просроченной задолженности.
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