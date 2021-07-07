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Не орите на меня! Коллекторов обязали быть вежливыми

Не орите на меня! Коллекторов обязали быть вежливыми

Национальный банк установил квалификационные требования, которым должны соответствовать работники коллекторских компаний и лица, которых они привлекают на основании гражданско-правовых договоров.

Так, регулятор установил требования к деловой репутации и профессиональной пригодности таких лиц. Коллекторские компании будут обязаны проверять и контролировать, соответствуют ли их работники этим требованиям.

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О каких требованиях идет речь? Работники обязаны иметь достаточный уровень знаний законодательства о защите прав потребителей и защите персональных данных. Также они не должны иметь судимости. Коллекторские компании будут обязаны проверять и контролировать, соответствуют ли работники определенным требованиям.

“Цель – обеспечить ответственное отношение кредитодателей, новых кредиторов и коллекторских компаний ко всем категориям потребителей. В частности, исключить случаи использования нецензурной лексики, угроз и морального давления на потребителя и других лиц при урегулировании просроченной задолженности”, – сказано в сообщении.

Регулятор также установил меры воздействия на коллекторские компании за нарушение прав потребителей:

  • письменное предостережение с требованием устранить нарушения и/или принять меры для их недопущения в будущем;
  • штраф для кредитодателя, нового кредитора или коллекторской компании;
  • временный запрет коллекторской компании осуществлять урегулирование просроченной задолженности;
  • исключение сведений о коллекторской компании из реестра коллекторских компаний;
  • временную остановку или отзыв (аннулирование) лицензии кредитодателя ‒небанковского финучреждения, нового кредитора ‒ небанковского финучреждения.

Напомним, ранее НБУ установил тариф для регистрации коллекторских компаний. Он составит 24 тыс. грн.

Также в НБУ сформировали порядок надзора за работой и взаимодействием коллкеторов с должниками. В частности, такой шаг был принят, чтобы исключить случаи использования нецензурной лексики, угроз и морального давления на потребителя и других лиц при урегулировании просроченной задолженности.

По материалам Finance.UA
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