Ситибанк приступил к активной продаже розничного бизнеса

Ситибанк приступил к активной фазе продажи розничного бизнеса в России.
Об этом пишет российский «Коммерсант» со ссылкой сразу на несколько банков.
Им предложили приобрести 250 тыс. карт, кредиты на сумму около 40 млрд рублей, обязательства банка перед физлицами примерно на 160 млрд рублей.
По мнению источников в банках, Ситибанк сохранит два-три отделения для обслуживания корпоративных клиентов. Цену бизнеса продавец не установил, предложив это сделать потенциальным покупателям.
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По словам источников, для того чтобы продать всю розницу целиком, Ситибанк согласовал с ЦБ России процедуру выделения новой кредитной организации — «Ситибанк Специальный», куда войдут перечисленные активы. Банк просуществует лишь день, после чего будет присоединен к покупателю, что позволит перевести не только активы, но и пассивы без согласования с клиентами. За собой Ситибанк сохранит корпоративный бизнес и полноценную лицензию.
Ситибанк не хочет продавать розничный бизнес по частям, хотя именно так до сих пор поступали иностранные игроки, покидавшие Россию или сокращавшие присутствие на местном рынке. По словам собеседников, у многих из них был интерес к части лота Ситибанк, но этот вариант не рассматривается. Банкиры сходятся во мнении, что для продажи всего розничного бизнеса нужна уникальная конструкция сделки.
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