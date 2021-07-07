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Ставки для населения повышаются: сколько стоит банковский кредит

Ставки для населения повышаются: сколько стоит банковский кредит

Процентные ставки по новым кредитам банков для населения в июне 2021 года в национальной валюте составляли 34,5% годовых. По сравнению маем ставки выросли на 0,5 п.п.

Об этом свидетельствуют оперативные данные Нацбанка Украины.

По данным НБУ, ставки по новым кредитам:

  • для населения в иностранной валюте выросли на 2,5 п.п. до 7,6% годовых.
  • по гривневым кредитам для предприятий в июне выросли с 8,8% до 8,9% годовых, по валютным выросли с 4,8% до 5,3%.

Кредитный портфель банков за месяц вырос на 1,0% до 981 млрд гривен, в т.ч. населения вырос на 1,8% до 217 млрд гривен, предприятий – вырос на 07% до 752 млрд гривен.

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По материалам Finance.UA
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