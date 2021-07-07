Ставки для населения повышаются: сколько стоит банковский кредит

Процентные ставки по новым кредитам банков для населения в июне 2021 года в национальной валюте составляли 34,5% годовых. По сравнению маем ставки выросли на 0,5 п.п.
Об этом свидетельствуют оперативные данные Нацбанка Украины.
По данным НБУ, ставки по новым кредитам:
Кредитный портфель банков за месяц вырос на 1,0% до 981 млрд гривен, в т.ч. населения вырос на 1,8% до 217 млрд гривен, предприятий – вырос на 07% до 752 млрд гривен.
Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по кредитам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором кредита, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать необходимый именно вам кредитный продукт.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Мошенники за три часа перевыпустили SIM и сняли деньги с карты: украинец рассказал о схемеВчера, 15:17 - 2635 16
Зарплата министров не должна быть меньше 100 тысяч гривен, – РезниковВчера, 15:55 - 457 10
Вакцина от Pfizer уже доступна в центрах массовой вакцинации — МинздравВчера, 12:32 - 1228 4
Конкуренция между странами Европы за украинских заробитчан будет расти - экспертыПозавчера, 18:30 - 701 4
Глава Госаудитслужбы: из «ковидного фонда» исчезли 124 млн грнВчера, 09:19 - 650 4
Кому повысят пенсии с 2022 годаВчера, 08:00 - 6932 1
Банки снижают ставки: под какой процент можно разместить депозитВчера, 16:08 - 3679
Bitcoin предрекли обвал на 80%Вчера, 10:46 - 3094 3
Мошенники за три часа перевыпустили SIM и сняли деньги с карты: украинец рассказал о схемеВчера, 15:17 - 2635 16
Проект стоимостью более 200 млн евро. В Украине могут разместить производство для известной мировой сетиВчера, 16:46 - 1936
Virgin Galactic совершила первый «туристический» суборбитальный полетВчера, 10:19 - 185 1
Новый Kia Sportage представили официально (фото, видео)07.07.2021, 12:10 - 1061 1
Microsoft официально презентовала операционную систему Windows 11 (фото, видео)25.06.2021, 11:10 - 1682 5
На «круиз» в стратосферу продают билеты - цена вопроса $125 тысяч24.06.2021, 14:10 - 788 1
Летающий гоночный электрокар прошел первый тест-драйв (видео)22.06.2021, 12:10 - 1513 1