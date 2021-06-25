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Пенсионная реформа: правительство определило орган, который будет лицензировать пенсионные фонды

Пенсионная реформа: правительство определило орган, который будет лицензировать пенсионные фонды

Правительство утвердило Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку в качестве органа лицензирования в системе накопительного пенсионного обеспечения.

Об этом на заседании Кабмина сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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«Это необходимый шаг к подготовке инфраструктуры для функционирования пенсионных фондов, а также механизм, позволяющий работать исключительно профессиональным и ответственным компаниям», — сказал Шмыгаль.

Шмыгаль добавил, что правительство нацелено продолжать пенсионную реформу и создавать эффективные механизмы финансовых накоплений, чтобы украинцы получали достойные пенсии.

Справка Finance.ua:

  • Новая концепция накопительного уровня пенсионной системы предусматривает отчисления 2% зарплаты сотрудника на специальные небюджетные счета в Казначейство параллельно со снижением ЕСВ с 22% до 20%, налога на доходы физических лиц с 18% до 16%.
  • Накопительный пенсионный уровень в Украине может заработать с 2023 года, как предусматривает законопроект, над которым сейчас работает профильный комитет Рады и правительство. Для этого надо создать инфраструктуру и наладить пруденциальный надзор за частными финансовыми учреждениями.
  • Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Министерство социальной политики, Министерство финансов, комитет Верховной Рады достигли согласия по всем ключевым пунктам относительно внедрения накопительной пенсионной системы.

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По материалам УНН
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