Пенсионная реформа: правительство определило орган, который будет лицензировать пенсионные фонды

Правительство утвердило Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку в качестве органа лицензирования в системе накопительного пенсионного обеспечения.
Об этом на заседании Кабмина сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
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«Это необходимый шаг к подготовке инфраструктуры для функционирования пенсионных фондов, а также механизм, позволяющий работать исключительно профессиональным и ответственным компаниям», — сказал Шмыгаль.
Шмыгаль добавил, что правительство нацелено продолжать пенсионную реформу и создавать эффективные механизмы финансовых накоплений, чтобы украинцы получали достойные пенсии.
Как накопить на пенсию? Как докупить страховой стаж к пенсии? Стоит ли вкладывать в НПФ? Ответы на эти и другие вопросы о пенсиях вы сможете найти в в телеграм-канале Finance_ukr.
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