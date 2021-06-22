Стало известно, какой будет налог при покупке земли в Украине

В Украине с 1 июля стороны сделки по покупке земельного участка должны будут уплатить 5% налога на доходы физлиц и 1,5% военного сбора от указанной в договоре стоимости участка.

Об этом сообщает Министерство юстиции.

«При заключении определенного вида гражданско-правовых соглашений по отчуждению земельных участков на сторон возлагается обязанность уплаты налогов», — сказано в сообщении.

Так, после снятия так называемого моратория на отчуждение участков сельскохозяйственного назначения при заверении договора об отчуждении такого земельного участка необходимо будет уплатить:

налог на доходы физических лиц по ставке 5% от цены, указанной в договоре купли-продажи;

военный сбор в размере 1,5%, причем еще до момента нотариального заверения договора отчуждения земельного участка.

Базовой расчетной величиной для налогообложения будет указана в договоре купли-продажи цена, которая не может быть ниже оценочной стоимости земли, рассчитанной уполномоченным органом.

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«Законодательный алгоритм налогообложения земельных операций предусматривает и ряд льгот. Например, от налогообложения освобождаются владельцы земельных участков сельскохозяйственного назначения и земельных долей (паев), которые были получены в порядке бесплатной передачи согласно статье 121 З К Украины . Льготами при определенных условиях и только раз в год могут воспользоваться также лица, получившие такие участки в процессе приватизации», — добавили в Минюсте.

Справка Finance.ua:

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