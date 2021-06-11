Как обновить сведения о конечных бенефициарных собственниках — инструкция Минюста

В период с 11 июля 2021 года по 10 октября 2021 года все юридические лица, в отношении которых в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований должны содержаться сведения о конечных бенефициарных собственниках (КБС), должны подать государственному регистратору документы для обновления в Едином государственном реестре сведений о КБС.

Об этом сообщает Министерство юстиции.

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Для этого государственному регистратору необходимо подать:

заявление о государственной регистрации юридического лица (кроме общественных формирований и органов власти) — форма 2 или заявление о государственной регистрации юридического лица — общественного формирования — форма 4;

структуру собственности по форме и содержанию в соответствии с приказом о структуре собственности;

выдержку, выписку или иной документ из торгового, банковского, судебного реестра и т. п, подтверждающий регистрацию юридического лица — нерезидента в стране его местонахождения, — в случае, когда учредителем юридического лица является юридическое лицо — нерезидент;

нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность, которая есть КБС юридического лица, — для физического лица — нерезидента и, если такой документ оформлен без применения средств Единого государственного демографического реестра — для физического лица — резидента.

Соответствующие требования выдвигаются в связи со вступлением в силу Приказа Министерства финансов Украины от 19 марта 2021 года № 163 «Об утверждении Положения о форме и содержании структуры собственности».

С образцами составления схематического изображения структуры собственности можно ознакомиться по ссылке.

Справка Finance.ua:

У около 100 страховых компаний на сегодня непрозрачная структура собственности, ориентировочно 90 владельцев приобретали существенное участие в компаниях без согласования НБУ или прежнего регулятора — Нацкомфинуслуг.