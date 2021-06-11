Как обновить сведения о конечных бенефициарных собственниках — инструкция Минюста

В период с 11 июля 2021 года по 10 октября 2021 года все юридические лица, в отношении которых в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований должны содержаться сведения о конечных бенефициарных собственниках (КБС), должны подать государственному регистратору документы для обновления в Едином государственном реестре сведений о КБС.
Об этом сообщает Министерство юстиции.
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Для этого государственному регистратору необходимо подать:
Соответствующие требования выдвигаются в связи со вступлением в силу Приказа Министерства финансов Украины от 19 марта 2021 года № 163 «Об утверждении Положения о форме и содержании структуры собственности».
С образцами составления схематического изображения структуры собственности можно ознакомиться по ссылке.
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