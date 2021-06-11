Только 5% собственников хотят продать свою землю после запуска рынка

Накануне открытия рынка земли в Украине среди ее владельцев нет большого ажиотажа по продаже с паями.
Об этом в комментарии UBR.ua рассказал исполнительный директор агропромышленной компании Agricom Group Петр Мельник.
Он спрогнозировал цену гектара после 1 июля 2021 года, а также какой будет стоимость аренды участка.
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С 1 июля выкупать участки смогут только физлица, в то время как юрлица, в том числе аграрные холдинги, смогут совершать сделки с 2024 года.
Но до этого момента они могут постепенно договариваться о покупке арендуемых ими площадей на «доверенных» лиц – акционеров, родственников, работников компании.
По мнению экспертов, агрохолдинги изберут именно такую стратегию. Однако, как объясняет Мельник, пока среди арендодателей рассматривают возможность продать землю лишь 3-5%. В то же время убедить большее число землевладельцев повышением ценового предложение до более $2 тыс. пока в агропредприятии не готовы.
По его мнению, основная причина низкого предложения – неотработанные механизмы и регламенты совершения сделок. С другой, это уменьшает и рыночную цену гектара.
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