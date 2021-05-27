Как сохранить свою землю после запуска рынка земли (инфографика)

С 1 июля вступает в силу закон, которым предусмотрен запуск оборота земли сельскохозяйственного назначения в Украине.

Заместитель министра юстиции Ольга Онищук в рамках Всеукраинского форума «Украина-30. Земля», который транслировался в эфире Украинского радио, рассказала, что надо сделать владельцам земельных участков перед запуском рынка земли.

Как защититься от мошенников

Онищук пояснила, что к открытию рынка земли должно быть готово не только государство, а должны быть готовы собственники земельных участков. Есть два правила, которые нужно соблюдать владельцам земли накануне запуска рынка земли:

первое правило — позаботьтесь о присвоении земельному участку кадастрового номера. Это так называемый аграрный паспорт для земли, и без такого кадастрового номера ни одной юридической операции с землей осуществить будет невозможно;

второе — позаботьтесь, чтобы вещные права на земельный участок, то есть аренда или собственность, были обязательно внесены в сведения государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество.

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Онищук рассказала, что у большинства людей право на землю находится только на бумажных носителях. Если права находятся лишь на бумагах — это открытый путь к мошеннику, который может подделать документы и обратиться, например, к нотариусу с поддельным документом. Кроме того, когда нет оцифрованных данных в реестре, никто не знает, кто владелец, кроме того органа, который выдавал документ, в архиве которого находится второй экземпляр документа.

Как оцифровать документы

Об оцифровке можно позаботиться и до 1 июля, и после через обращение к нотариусу, государственному или частному, или к государственному регистратору.

«Поэтому поднимите ваши документы, обратитесь к нотариусу или к государственному регистратору и позаботьтесь о внесении данных в реестр. Ваш документ будет отсканирован в государственный реестр и в цветной копии будем там находиться», — пояснила заместитель министра.

Что делать, если участок не в собственности

Онищук напомнила о понятии «рейдерства», которое не внесено в законодательство, но существует в народе. Это может быть два вида рейдерства:

первое — это регистрационное рейдерство, когда совершено незаконное регистрационное действие государственным регистратором. Тогда человеку надо обращаться с жалобой на действия государственных регистраторов в Министерство юстиции, в офис противодействия рейдерству;

второе — на основании подделки документов, стоит обращаться в Национальную полицию. Это мошенничество, это уже уголовное дело, которое должно быть расследовано. Сейчас Министерство юстиции не имеет полномочий реагировать на такие нарушения.

Онищук отметила, что также сложнее ситуация в реестре недвижимости: там ситуация сложнее, поскольку объектов недвижимости больше, среди бизнеса. И сейчас есть проблема с накоплением карантинных жалоб.

«Подделка документов случается только тогда, когда граждане не позаботились об оцифровке прав. Поэтому на самом деле очень просто самому себя защитить для того, чтобы потом не обращаться ни в офис противодействия рейдерству, ни в Национальную полицию. Соблюдение правил имущественной гигиены — это действительно вклад каждого украинца в будущее собственности в Украине», — подчеркнула заместитель министра.

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